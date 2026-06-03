Угроза БПЛА действует в Петербурге и Ленобласти. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Над Ленинградской областью сбили 50 беспилотников за ночь, силы ПВО продолжают работать. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко утром 3 июня.

Сколько беспилотников сбили

Угрозу БПЛА в небе над Ленобластью объявили в 2:47 3 июня. Уже через час стало известно о первых трех сбитых дронах. К шести утра их число выросло до 30, а к семи часам достигло полусотни. Не исключено, что их число еще увеличится.

- Боевая работа продолжается, - заключил Дрозденко. Информации о разрушениях и жертвах пока нет.

Жителям Петербурга начали приходить сообщения об угрозе беспилотников на территории города с пяти утра.

Обновление: Отмена беспилотной опасности в 8:20. Всего уничтожено 59 дронов. Незначительные повреждения получили четыре жилых дома в Лужском районе, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, больше разрушений нет.

Обновление 2: Украинские дроны атаковали три района Петербурга. Несколько объектов инфраструктуры повреждены, есть пострадавшие. Подробности.

Обстановка в Пулково и задержка авиарейсов

Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Около 30 рейсов задержаны более чем на два часа, около десятка бортов ушли на запасные аэродромы, отчитались в пресс-службе воздушной гавани.

В Росавиации сообщили, что из-за закрытия неба в ряде районов Ленобласти пострадали и рейсы в Калининград и обратно. В аэропорту Храброво возможны изменения в расписании. Ограничения нужны для безопасности полетов.

Обновление: Все ограничения сняты. Более 40 рейсов задержали.

Перебои со связью

Мобильный интернет, который только начал восстанавливаться после предыдущих атак, может снова пропасть. Работать будут только «белые списки». В них входят важные сервисы, мессенджеры, карты города, приложения крупных банков, а также некоторые средства массовой информации, включая «КП-Петербург».

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