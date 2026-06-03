На месте моста через Неву для ШМСД торжественно заложили памятный камень

Мост в составе ШМСД появится не раньше 2027 года. Фото: vk.com/a_beglov

Торжественная церемония закладки памятного камня прошла на месте будущей переправы в створе Фаянсовой и Зольной улиц 3 июня, в первый день Петербургского международного экономического форума. Мероприятие дало старт строительству этапа 4.1 Широтной магистрали скоростного движения.

Это будет второй разводной мост в Петербурге за последние 40 лет. Первый - Большой Смоленский - уже почти готов. Оба проекта город возводит практически одновременно.

Длина перехода составит 463 метра. Он встанет на 11 опор, шесть из которых расположат прямо в русле Невы. Разводной пролет длиной 61 метр станет рекордным для города. Механизмы разведут мост всего за две минуты.

- При проектировании учитывали высотные ограничения. Рядом находится Финляндский железнодорожный мост - объект культурного наследия. Чтобы не перекрывать на него вид, новую переправу сделали низкой - около 10 метров над землей, - говорят авторы проекта.

Мост свяжет берега между переправами Александра Невского и Володарским мостом. Это снимет часть транспортной нагрузки с существующих переправ.

Широтная магистраль - один из главных проектов программы «10 приоритетов развития Петербурга». Она соединит Западный скоростной диаметр с КАД и трассами Ленинградской области. Восточные районы получат прямой выезд в центр и на юг. Транзитные потоки уйдут с городских улиц на скоростные магистрали.

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