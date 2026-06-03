Новую «Волгу» и Lada Azimut показали на ПМЭФ-26

"Лада Азимут" и другие автоновинки сезона-2026 показали на ПМЭФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях ПМЭФ-2026, который стартовал в среду, 3 июня, показали несколько автомобильных новинок. Например, новую «Волгу». Это большой кроссовер с широкой решеткой радиатора. Из примечательного – электроника в салоне и много места для пассажиров второго ряда.

- Рабочий объем двигателей составляет 1,5 / 2 литра, мощность двигателей – 147 / 200 лошадиных сил, - говорит сотрудник на павильоне.

"Волга" вернулась. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице расположились автомобили Lada. Первой в цепочке стоит Lada Azimut – тоже кроссовер, серийное производство которого должно начаться осенью 2026 года.

- Для «Азимута» создали почти тысячу оригинальных узлов и деталей, в том числе кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску, - хвастается производитель.

Китайские коллеги тоже на ПМЭФ-26. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не обошли ПМЭФ-26 стороной и китайские партнеры. Элитный бренд Hongqi представил свою «диковинку». Где-то недалеко расположился и отечественный Aurus, который представит премиальную модель Senat.

Музей-гараж "Ауруса". Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

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