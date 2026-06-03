На большом кресте - 114 камней, на двух малых - по 110 камней разной величины и огранки. Фото: КГИОП

Три «топазовых» креста вернулись в храм Воскресения Христова, известный как Спас на Крови, после долгого перерыва. Они украшали иконостас с 1907 года, но исчезли в первой половине XX века.

В храм Воскресения Христова, известный как Спас на Крови, после долгого перерыва вернулись три креста из горного хрусталя. Их называли «белым топазом». Они украшали иконостас с 1907 года, но исчезли в первой половине XX века.

Иконостас выполнили в Генуе из итальянских разноцветных мраморов по проекту архитектора Альфреда Парланда. Сверху его венчали три креста из белого хрусталя – он же «белый топаз». Вместе с ними пропала и верхняя часть мраморного навершия.

Фото: КГИОП

- Восстанавливать утрату помогли старые фотографии, в том числе снимок Карла Буллы 1917 года. По ним мастера воссоздали навершие с резными цветами и листьями из итальянского мрамора - точно в том же материале, что и оригинал, - рассказали в пресс-службе КГИОП.

Каркасы новых крестов сделали в Златоусте из позолоченной латуни. Поверхность украшает горный хрусталь, ограненный в Екатеринбурге. На большом кресте - 114 камней, на двух малых - по 110 камней разной величины и огранки. Теперь солнечный свет снова падает на хрусталь из окон за алтарем.

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