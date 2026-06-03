В Петербурге могут запретить градозащитникам подавать повторные заявки на включение зданий в список памятников

Повторное заявление примут только при наличии новых сведений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предложение изменить городской закон об охране памятников поступило в ЗакС Петербурга. Активистам хотят запретить повторно подавать заявки на включение зданий в список объектов культурного наследия. Раньше этим механизмом пользовались градозащитники, чтобы остановить снос некоторых исторических зданий - пока заявку рассматривают, все работы на объекте обязаны приостановить.

- С 2015 года в КГИОП поступило более 400 заявлений. Из них свыше 180 оказались повторными и не содержали новых исследований. Неправильно оформленные документы вернут в течение трех дней. Повторное заявление примут только при наличии новых сведений, которые могут повлиять на оценку, - заявил представитель губернатора Константин Сухенко в парламенте.

Против законопроекта выступил депутат Дмитрий Анисимов. Он заявил, что общественных споров не было бы, если бы КГИОП принимал прозрачные решения. По его словам, мнение авторитетных петербургских экспертов часто не берут в расчет, а отказы основывают на заключениях иногородних специалистов.

Поддержал инициативу парламентарий Александр Рассудов, который до должности в ЗакСе возглавлял совет директоров компании «Лидер Групп». Он назвал повторные заявки инструментом «радикальных групп».

В первом чтении законопроект поддержали 39 депутатов, против выступили двое, трое воздержались.

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