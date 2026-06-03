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Экономика3 июня 2026 11:34

Дачу Головина на Выборгской набережной отреставрируют к 2028 годуфото

После завершения реставрации дачу приспособят под современное использование
Регина МАРИНЕЦ
Дача имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Дача имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге началась подготовка к масштабной реставрации Дачи Головина на Выборгской набережной. Об этом стало известно на полях ПМЭФ-2026. На восстановление выделили 308 млн рублей.

Дача Головина - один из редких сохранившихся памятников деревянного классицизма в городе. Здание построили в 1823–1824 годах по проекту архитектора Людвига Шарлеманя. Дача имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

- Завершить работы планируют в 2028 году, - подчеркнули на форуме.

Фото: КГИОП

Фото: КГИОП

Проект включает масштабный комплекс научно-реставрационных работ. Специалисты демонтируют поздние перегородки, которые исказили историческую планировку. Восстановят входные крыльца и симметричные оконные проемы. Также раскроют подлинные конструкции стен и потолков, которые ранее были зашиты. Отдельное внимание уделят лестницам, площадкам и элементам исторической отделки.

Важно сохранить объемно-пространственное решение здания и исторический ландшафт территории вдоль Выборгской набережной. После завершения реставрации дачу приспособят под современное использование, но все охраняемые элементы и архитектурный облик памятника останутся нетронутыми.

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