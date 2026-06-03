Александр Беглов: Заводы Петербурга внедрят ИИ для прогнозирования поломок

Параллельно в Выборгском районе построят новый технопарк «l618». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме Комитет по промышленной политике и Сбер заключили соглашение о внедрении технологий искусственного интеллекта на предприятиях города. Документ подписали глава комитета Александр Ситов и представитель банка Алексей Ушенин.

- Принципиально важно, чтобы научная идея на деле служила достижению цели технологического лидерства страны, - отметил губернатор Александр Беглов. - Северная столица стала первым регионом России, учредившим научную премию в области искусственного интеллекта. А в этом году мы вручаем образовательную премию за создание первой в России инновационной пятилетней образовательной программы в области математики и искусственного интеллекта.

Теперь заводы смогут заранее узнавать о возможных поломках оборудования. Системы сами будут сообщать, какой узел скоро выйдет из строя. Это позволит чинить технику до аварии, а не после. Также предприятия наладят оптимизацию производственных цепочек - искусственный интеллект подскажет, как сделать процесс быстрее и дешевле. Кроме того, заводы начнут использовать генеративный ИИ для создания новых конструкторских решений и компьютерное зрение для контроля качества.

Соглашение предполагает несколько направлений работы. Первое - внедрение машинного обучения прямо в производственные процессы. Второе - создание цифровых сервисов для управления заводом, чтобы начальники цехов и директора видели полную картину в реальном времени. Третье - развитие платформ для анализа больших данных. Четвертое - запуск пробных проектов с интеллектуальными системами, которые помогают принимать решения.

Александр Ситов объяснил, что без интеллектуальных систем современное производство невозможно. Заводам нужна точность, гибкость и минимум ошибок - все это дает автоматизация с искусственным интеллектом.

Параллельно в Выборгском районе построят новый технопарк «l618». Стройка займет три года. Общая площадь - 75 тысяч квадратных метров. Там смогут разместиться и маленькие стартапы (от 50 «квадратов»), и крупные производства. Также в технопарке откроют коворкинг, кафе и конференц-зал.

- Очень важно, чтобы научные открытия незамедлительно находили практическое применение. Именно так развивается сегодня высокотехнологичная промышленность города, - добавил Беглов.

Новый комплекс создаст 3 тысячи рабочих мест, из которых 150 - для высококвалифицированных инженеров. Уже есть первые резиденты: производители медицинских систем, акустического оборудования и инновационной электроники. Петербург уверенно становится промышленным центром страны - за последние два года городские технопарки растут как никогда.

Уже подтверждено участие ключевых резидентов. Это производители медицинских систем, акустического оборудования и инновационной электроники. Петербург уверенно закрепляет за собой статус промышленного флагмана России. За последние два года отрасль городских технопарков показывает беспрецедентную динамику роста.

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