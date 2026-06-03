На ПМЭФ-26 показали древо путешествий Федора Конюхова и генеалогическое древо Юрия Гагарина

Родословную летчика-космонавта Юрия Гагарина представили на ПМЭФ-2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) представили не только деловые и экономические достижения, но и уникальные культурные экспонаты. Два древа, посвященные знаменитым личностям - путешественнику Федору Конюхову и летчику-космонавту Юрию Гагарину, стали украшением форума.

Так, древо путешествий Конюхова выполнили в естественных природных тонах и украсили иконами и иллюстрациями, связанными с его путешествиями, чтобы создать атмосферу гармонии с природой и подчеркнуть уникальность жизненного пути путешественника.

Древо путешествий Конюхова выполнили в естественных природных тонах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Генеалогическое древо Гагарина, напротив, отличается строгой графичностью. Оно расположено рядом с наброском ракеты и информацией о полете Юрия Гагарина в космос, чтобы напомнить о значимом вкладе советского летчика-космонавта в историю освоения космоса, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Особое внимание на выставке привлекла историческая находка - письма Марка Шагала к его тайной возлюбленной Белле Гармонт.

- Долгое время считалось, что она его знакомая, в воспоминаниях Шагала о ней пара строк, - говорит представитель компании. - Но недавно нашлись письма, в которых Шагал пишет ей как возлюбленной. Мы провели исследование, и все подтвердилось. Причем любовь была безответной, она писала ему очень мало, - рассказали «КП-Петербург».

Особое внимание привлекли письма Марка Шагала. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

В соседнем павильоне посетители могут увидеть не только баннеры, но и множество уникальных экспонатов. К примеру, компьютер американского предпринимателя Стива Джобса, письма русского композитора Петра Чайковского и коллекцию минералов геолога-нефтяника Ивана Губкина.

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