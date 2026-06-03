«Есть положительная тенденция»: Никита Крюков дал прогноз на возвращение российских лыжников и биатлонистов на мировую арену

Никита Крюков дал прогноз на возвращение российских лыжников и биатлонистов в Европу и мир. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Олимпийский чемпион Никита Крюков выразил надежду, что лыжники и биатлонисты вернуться на мировые соревнования с флагом и гимном уже в 2026 году. Об этом заслуженный мастер спорта России сказал в интервью «КП-Петербург» на полях ПМЭФ-2026. Крюкова пригласили на площадку Минспорта, где он принял участие в автограф-сессии и поговорил с журналистами.

- Мы, конечно же, видим положительную тенденцию, что атлетов из других видов спорта уже допускают к соревнованиям, причем с флагом и гимном. Верим, что уже в этом сезоне и лыжники, и биатлонисты тоже вернутся и будут выступать под флагом и с гимном. Но поживем-увидим, не все зависит от нас, - сказал обладатель олимпийского золота «КП-Петербург».

По словам Никиты Крюкова, выступать без флага – мягко говоря, не приятно.

- Да, многие уже привыкли. Но такого дискомфорта у спортсмена не должно быть, потому что спорт вне политики. Мы должны быть в равных условиях с другими атлетами и не должны чувствовать себя ущемленными в чем-либо, - добавил Крюков.

Напомним, что в минувшем зимнем сезоне только двое лыжников участвовали на Олимпиаде в Милане, и то под нейтральным флагом: это Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Второй дважды взбирался на четвертое место, до призов ему не хватило совсем чуть-чуть.

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