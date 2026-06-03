Татьяна Черниговская на полях ПМЭФ-26 заявила, что если бы была нейросетью, то придумала бы, как существовать вечно. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Человечество перешло в новую цивилизацию. Об этом заявила доктор биологических наук Татьяна Черниговская, выступая на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). По ее словам, общество уже не сможет избежать массового внедрения искусственного интеллекта. Поэтому человечеству важно понимать, как мыслит ИИ и что с этим делать.

- Пока вроде бы мы понимаем, что происходит, но уже это не игрушка, потому что ряд разработчиков на прямой вопрос «А вы понимаете, что происходит?» говорят мне: «Не уверен», - сказала Татьяна Черниговская. - Минутку, но вы же этот ИИ сделали? Вспомним великого Гоголя: «Я тебя породил, я тебя и убью». Но не выходит.

По словам ученого, один из главных рисков в том, что люди не понимают, какие процессы идут внутри нейронных сетей:

- Если представить себе, что я была бы очень высокого уровня нейросетью, вот что бы я сделала? Я бы вообще ничего не делала, кроме одного, я бы придумала, как сделать так, чтобы меня не могли отключить.

Эксперт полагает, что другой риск связан с тем, что в какой-то момент нейросети решать развиваться не по человеческим принципам.

- Мы уверены, что эти новые когнитивные существа, или кто они там, обязательно пойдут по нашей дороге? С чего вы взяли, что эти системы обязательно захотят, в кавычках, пойти по человеческой дороге, что они обязательно захотят быть, как мы. Никто этого не обещал. Они могут пойти по такой дороге, и пользоваться такими логиками, которых человечество не знает.

Добавим, что Татьяна Черниговская примет участие сразу в трех дискуссиях на полях ПМЭФ, посвященных искусственному интеллекту.

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