«Это великая история»: Мария Киселева призналась в любви Петербургу и анонсировала новый проект

Мария Киселева анонсировала второй сезон "Спортивного диктанта". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая и автор спортивных проектов Мария Киселева призналась в любви Северной столице. Она сделала это на полях ПМЭФ-2026 в беседе с корреспондентом «КП-Петербург».

- Я люблю Петербург, мы часто приезжаем с гастролями русского театра на воде, в этом году тоже привезем спектакль, - рассказала редакции Киселева. - Я люблю Дворцовую площадь и Неву, люблю Эрмитаж. Тут не мест, которые не имеют значения и не остаются в твоем сердце. Это великая история, которой вдохновляешься.

Мария Киселева на ПМЭФ-2026 презентовала своей проект «Спортивный диктант», запущенный в прошлом году. Он представляет собой тест на повышение «спортивной» грамотности, часть вопросов посвящена культовым событиям из мира физической культуры, в том числе выступлениям наших атлетов на Олимпиадах.

- Мы делаем вопросы нашего диктанта более сложными и интересными. Хотим, чтобы было как можно больше участников диктанта. А еще будем продолжать записывать лекции с великими чемпионами, чтобы делиться информацией и знаниями о спорте, - отметила спортсменка.

Кстати, спортсменка приложила руку к оформлению оного из стендов. Ее подопечные из театра на воде снялись в ролике с подводными съемками. Синхронистки повторяли пять известных балетов. Теперь их движения украшают один из стендов на ПМЭФ-2026.

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