Чужие правила игры уходят в прошлое: как страны БРИКС создают собственную финансовую систему на ПМЭФ-2026

Фото: Михаил ВИЛЬЧУК

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась дискуссия, которая на первый взгляд касалась сугубо технического вопроса — кто несет ответственность за цифры в финансовой отчетности компании. Однако за этим обсуждением скрывалась гораздо более глубокая тема: на чем строится доверие между бизнесом и инвестором и кто контролирует эту систему.

Речь идет об инфраструктуре доверия — рейтинговых агентствах, аудиторских стандартах, системах профессиональной сертификации финансистов. Именно эти механизмы убеждают инвестора в достоверности отчетности и компетентности специалистов. Проблема, которую зафиксировали участники сессии, заключается в том, что сегодня вся эта инфраструктура сосредоточена на Западе. Страны БРИКС вынуждены играть по чужим правилам.

Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков отметил, что финансовая инфраструктура десятилетиями выстраивалась на базе западных платформ — и это работало, однако сейчас назрела необходимость искать альтернативные пути. Он добавил, что страны БРИКС по ряду экономических показателей уже обогнали «Большую семерку», поэтому формирование собственной инфраструктуры стало вопросом времени.

Фото: Михаил ВИЛЬЧУК

Главным практическим ответом на этот вызов участники сессии назвали инициативу Global Finance Professionals Alliance. Это платформа на базе Нового банка развития БРИКС, призванная объединить профессиональные ассоциации финансистов, аудиторские компании, рейтинговые агентства и биржи стран-участниц. Механизм предполагает взаимное признание национальных институтов: российские организации смогут получить признание на рынках партнеров по БРИКС и наоборот.

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков поддержал эту идею. Он подчеркнул, что вопрос стоит так: почему доверять следует только западным агентствам? По его словам, Новый банк развития БРИКС вполне может стать платформой взаимного признания, и это правильная мысль. Инициативу также одобрили Минфин России, Администрация Президента и Московская биржа.

Отдельное внимание уделили квалификации финансистов, готовящих отчетность. Россия остается единственной страной в БРИКС, где профессиональный статус финансового директора публичной компании не закреплен ни законом, ни деловой традицией. После ухода с российского рынка международных программ сертификации, таких как ACCA, CFA, CPA, в стране начала складываться собственная система аттестации. Начальник департамента экономики и корпоративного планирования «Газпром нефти» Алексей Урусов оценил этот сдвиг позитивно, назвав его не бременем, а выгодой для всех участников рынка.

Фото: Михаил ВИЛЬЧУК

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов вместе с Минфином выступил за поэтапный подход — от рекомендаций раскрывать информацию о квалификации финансовых руководителей к обязательным требованиям. Партнер Группы ДРТ Владимир Бирюков привел образное сравнение: финансовая отчетность — это диагноз финансового состояния компании, а мы не ходим к недипломированным врачам, поэтому и работать с несертифицированными финансовыми директорами не следует.

Общий тон дискуссии был конструктивным. Участники говорили не об изоляции, а о строительстве собственной инфраструктуры доверия на основе лучших мировых практик, но по своим правилам. Модератором сессии «Доверие к финансовой отчетности как условие развития рынков капитала стран БРИКС», прошедшей в рамках ПМЭФ-2026, выступила директор Национальной ассоциации финансовых директоров Вера Стародубцева.