В строительство концертного зала на Ново-Адмиралтейском острове вложат 100 млрд рублей

Подробности строительства обсудили на ПМЭФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В строительство концертного зала на Ново-Адмиралтейском острове вложат 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Средства на возведение концертного зала будут выделены за счет ВТБ.

- Проект будет затратным, и пока сложно говорить о конкретных объемах строительства. Основные расходы придутся на возведение концертного зала. Я думаю, они будут не менее 100 миллиардов рублей, - рассказал Костин, учитывая масштабы строительства и необходимость выкупа земли, а также переноса части существующих производств на основную территорию.

Работы по восстановлению храма на острове, по словам Костина, будут финансироваться за счет частных пожертвований. Ряд старых зданий на территории будет сохранен - не только из-за их исторической ценности, но и для сохранения преемственности с прошлым. В этих зданиях планируется разместить музеи и другие объекты.

Кстати, Ново-Адмиралтейский мост, по словам Костина, не является инициативой ВТБ. Мост заложен в градостроительном плане города и строится за счет городского бюджета.

- Этот культурный кластер станет одним из самых интересных объектов в Петербурге. Таких масштабных проектов на островах города не реализовывалось давно. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев активно поддерживает этот проект, - отметил Костин.

В Петербурге сейчас ощущается нехватка театральных площадок, и спрос на них очень высок. Глава ВТБ добавил, что концертный зал будет спроектирован так, чтобы его можно было использовать для оперных, балетных и симфонических концертов.

- Зал не будет предназначен для одного коллектива или оркестра. Он будет доступен как для гастролёров, так и для Мариинского и Большого театров, а также для Театра Бориса Эйфмана. Это станет универсальной площадкой для выступлений лучших коллективов страны и мира, - подчеркнул он.

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