Уникальный Китайский зал в Екатерининском дворце открыли в Царском селе

Проект стартовал в 2019 году включал воссоздание восьми уникальных интерьеров. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В музее-заповеднике «Царское Село» завершилась реставрация Китайского зала Зубовского флигеля. Этот просторный интерьер личной половины императрицы Екатерины II был разрушен во время войны, но благодаря мастерству петербургских и китайских специалистов, его удалось восстановить. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 4 июня возобновят экскурсии по маршруту «Екатерина II. Личное пространство», ранее приостановленные на время реставрационных работ.

- Центральное место в обновленном убранстве занимают 155 лаковых панно, площадь которых составляет около 170 квадратных метров. Их восстановление в традиционных техниках заняло около двух лет. Также воссоздали уникальные люстры в стиле шинуазри и восстановлены 34 рамы для китайских панно, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Проект «Екатерина II. Личное пространство» стартовал в 2019 году и включал воссоздание восьми уникальных интерьеров. С 2014 года в рамках сотрудничества музея-заповедника «Царское Село» и инвесторов были восстановлены Церковь Воскресения Христова и Лионский зал.

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