Роботы вместо кадрового дефицита: на ПМЭФ обсудили будущее промышленности России

Организатором сессии выступило Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловой России». Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме одной из самых предметных стала дискуссия «Государственная поддержка роботизированных решений в российской экономике: стимулы и перспективы импортозамещения». Организатором сессии выступило Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловой России», общественная организация, объединяющая предпринимателей несырьевого сектора экономики и участвующая в разработке инициатив по развитию бизнеса и промышленности.

Модератором дискуссии стал председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Эксперты, представители власти и бизнеса обсудили, как ускорить внедрение роботизированных решений и сделать отечественные технологии основой промышленного роста.

Открывая обсуждение, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов напомнил, что уровень роботизации в России пока уступает мировым лидерам.

- У нас крайне низкая плотность роботизации по сравнению со странами мира. Это 29 роботов на 10 тысяч работников. Для сравнения: в Южной Корее этот показатель превышает тысячу, в Китае - около пятисот. Именно поэтому президентом поставлена задача кратно увеличить этот показатель к 2030 году, - отметил он.

По словам Зырянова, развитие робототехники уже включено в стратегические документы Петербурга. Город делает ставку на высокотехнологичные отрасли, развитие научных исследований, создание современной инфраструктуры и подготовку кадров.

- Мы поддерживаем разработки в области робототехники, искусственного интеллекта, радиоэлектроники и биотехнологий. Для производителей доступны гранты, налоговые льготы и инвестиционные вычеты, а для предприятий - инструменты модернизации производства, - подчеркнул глава комитета.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что сегодня российская робототехника проходит этап активного становления. Отечественные компании не только создают собственные разработки, но и постепенно увеличивают уровень локализации производства.

Советник генерального директора компании «ИндуТех» Дарья Петрова отметила, что российские предприятия уже обладают серьезными компетенциями в этой сфере.

- Мы научились делать роботов, локализовали производство, готовы выходить на экспорт. Следующий важный шаг - это более широкое внедрение российских решений на отечественных предприятиях, - подчеркнула она.

По мнению эксперта, дополнительный импульс развитию отрасли может дать создание специализированных учебных классов робототехники в вузах и развитие инженерных центров, которые будут готовить востребованных специалистов для высокотехнологичных производств.

О том, что рынок робототехнических решений уже сегодня демонстрирует высокий потенциал роста, рассказал генеральный директор компании «Кобак Лаб» Антон Кобак.

- Каждую неделю приходят новые запросы. Мы расширяем производство и сами роботизируем собственные процессы. Но важно понимать: роботизация - это не просто поставить робота на завод. Это комплексная модернизация производственного цикла, интеграция оборудования, программного обеспечения и технологических процессов, - подчеркнул он.

Представители промышленности отметили, что для дальнейшего развития отрасли необходимо расширять меры поддержки, стимулировать спрос на отечественные решения и создавать дополнительные возможности для выхода российских производителей на новые рынки.

Главным итогом дискуссии стало понимание того, что роботизация становится одним из ключевых факторов повышения производительности и конкурентоспособности российской экономики. Государство, бизнес и образовательные учреждения уже формируют совместную экосистему для развития отрасли, а значит поставленная задача по масштабному внедрению роботизированных решений в ближайшие годы выглядит вполне достижимой.

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