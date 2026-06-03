В Петербурге трамваи на линии «Славянка» могут стать беспилотными

Новые технологии будут применяться в проекте трамвайной линии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге планируют внедрить современные системы автоматизации и интеллектуального управления для трамвайной линии «Славянка». На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга, ООО «Сервисный центр Транстелематика» и АО «АБЗ-Дорстрой».

Подписи под документами поставили председатель комитета по транспорту Денис Минкин, генеральный директор ООО «Сервисный центр Транстелематика» Михаил Казаков и глава ГК «АБЗ-1» Владимир Калинин.

Новые технологии будут применяться в проекте трамвайной линии, соединяющей «Славянку», железнодорожную станцию «Царское Село», кампус СПбГУ и ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта». Использование отдельных элементов беспилотных технологий может стать частью этого проекта. Об этом сообщил корреспондент «КП-Петербург».

- Соглашение имеет большое значение для Петербурга, так как оно связано с развитием транспортной инфраструктуры и автоматизацией трамваев. Северная столица уже является лидером в стране по внедрению автопилотирования, систем искусственного интеллекта и нейросетей в управление трамваями, - рассказал председатель Комитета по транспорту Денис Минкин журналистам.

Минкин также отметил, что внедрение современных технологий в управление трамваями может повысить эффективность и безопасность транспортной системы, а также сделать передвижение по городу более комфортным для жителей и гостей Петербурга.

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