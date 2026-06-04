Жара и грозы: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 4 июня

Температура днем поднимется до +23…+25 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Теплый атмосферный фронт будет определять погоду в Петербурге 4 июня. Он пройдет практически по всей Ленобласти и принесет облачную погоду. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- После обеда в городе могут начаться небольшие дожди, а в районах Ленинградской области - местами с грозами. При этом воздух продолжит прогреваться, а не остывать после осадков, -

Температура днем поднимется до +23…+25 градусов. В области будет чуть больше - до +26 градусов. Ветер подует с юго-востока, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и остановится на отметке 761 миллиметр ртутного столба.

В пятницу характер погоды поменяется. Осадков уже не ожидается. Ночью похолодает до +13…+15 градусов, но днем снова станет тепло - столбики термометров покажут +26…+28.

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