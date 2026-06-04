Вице-губернатор Пиотровский: Вопрос с долгами «Ленфильма» полностью закроем

Сегодня Ленфильм развивается как центр патриотического кино. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге назвали возвращение киностудии «Ленфильм» главным событием в сфере культуры и кинематографа. После полного погашения долгов власти намерены вывести концерн в лидеры по съемкам кино. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский на полях Петербургского экономического форума.

- Сейчас вместе с командой «Ленфильма» занимаемся текущими вопросами. Полностью завершена передача акций от Министерства культуры к городу. Заканчивают формировать совет директоров. Также закроют вопрос с долгами, который преследовал студию много лет, - отчитался Пиотровский.

Сегодня Ленфильм развивается как центр патриотического кино. У студии есть детская направленность. Это не просто производственная площадка - она будет выпускать собственные ленты, а также модернизироваться и использоваться для развития кинематографа в целом.

- Студия станет открытым местом для молодых талантов. Они смогут реализовывать свои проекты и взаимодействовать с именитыми режиссерами, операторами и другими специалистами, - добавил вице-губернатор.

Петербург исторически любят кинопроизводители, добавил губернатор Александр Беглов. Это город с музеями, морем и Финским заливом - дополнительные возможности для съемок. В прошлом году в Северной столице сняли 250 фильмов. Размер городских субсидий на съемки составит 300 млн рублей.

Перед городом стоит задача сделать Петербург номером один в кинематографе. Для этого нужно обновить инфраструктуру, предоставить больше возможностей для производителей, привлечь режиссеров и продюсеров, вывести работу на качественно новый уровень.

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