Главный детский травматолог Петербурга назвал основные травмы детей в городе

Главный детский травматолог Петербурга рассказал о спасении подростка-зацепера. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургские врачи-травматологи бьют тревогу, отмечая печальную тенденцию в своей области. Как рассказал «КП-Петербург» директор института детской хирургии, травматологии, ортопедии Педиатрического университета, доктор медицинских наук, главный детский травматолог Северной столицы Алексей Баиндурашвили, медики фиксирует типовые тяжелые повреждения, которые получают дети. В их число вошли травмы от уличных тренажеров, ожоги от контакта с борщевиком, а наиболее тяжелые случаи – инциденты с зацеперами.

- Буквально на днях в Петербурге в первой детской городской больнице оперировали ребенка-зацепера. У него была ампутирована стопа и часть голени. Оперировали с 20:00 до 6 часов утра. Собрали эту стопу. Пока заживает. Дай Бог, чтобы и дальше осталась функциональная, рабочая, - сказал редакции Алексей Баиндурашвили на полях ПМЭФ-2026. – Надеюсь, труд хирургов будет отмечен и стопу удастся сохранить.

Но так происходит не всегда. Некоторое время назад, говорит травматолог, одному зацеперу пришлось ампутировать голень. Другой тяжелый случай последнего времени – двухлетняя девочка засунула руку в работающую мясорубку. Она потеряла пальцы. Врачи девять часов восстанавливали кисть. По словам доктора, чтобы избежать подобных вещей, нужно показывать последствия тяжелых травм, не жалея психику.

- Нам нужна социальная прививка, - уверен Баиндурашвили. – Иногда мне говорят, что надо беречь психику взрослых, не показывать последствия. Хорошо, психику мы будем беречь, а кто будет беречь детей? Мы проводили анонимное анкетирование родителей, спрашивали их мнение, кто виноват в получении ребенком травмы. 76% взрослых признали себя виноватым. Так что, есть над чем работать.

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