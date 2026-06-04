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Петербургская стройка4 июня 2026 7:14

На месте сгоревшей «Невской мануфактуры» построят жилье за 40 млрд рублей

Исторические здания мануфактуры, которые пострадали при пожаре, не снесут
Регина МАРИНЕЦ
Первую очередь планируют сдать через три года.

Первую очередь планируют сдать через три года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Соглашение о застройке территории «Невской мануфактуры» подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Документ оформили Смольный, компания «КВС-Невский» и ООО «Наследие». Инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей.

На месте бывшего предприятия построят 170 тысяч квадратных метров жилья. Также там появятся школа и два детских сада. Первую очередь планируют сдать через три года.

- Исторические здания мануфактуры, которые пострадали при пожаре, не снесут. Их отреставрируют и приспособят под новые нужды, - отметили стороны.

Напомним, 12 апреля 2021 года на территории «Невской мануфактуры» произошел сильный пожар, ставший самым серьезным за 19 лет. Пожар тушили пять дней, вертолеты черпали воду с Невы, чтобы потушить пламя. В огне погиб один спасатель, еще несколько человек пострадали. После того пожара началась долгая история судов. Теперь участок наконец получит новую жизнь.

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