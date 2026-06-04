На месте сгоревшей «Невской мануфактуры» построят жилье за 40 млрд рублей

Первую очередь планируют сдать через три года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Соглашение о застройке территории «Невской мануфактуры» подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Документ оформили Смольный, компания «КВС-Невский» и ООО «Наследие». Инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей.

На месте бывшего предприятия построят 170 тысяч квадратных метров жилья. Также там появятся школа и два детских сада. Первую очередь планируют сдать через три года.

- Исторические здания мануфактуры, которые пострадали при пожаре, не снесут. Их отреставрируют и приспособят под новые нужды, - отметили стороны.

Напомним, 12 апреля 2021 года на территории «Невской мануфактуры» произошел сильный пожар, ставший самым серьезным за 19 лет. Пожар тушили пять дней, вертолеты черпали воду с Невы, чтобы потушить пламя. В огне погиб один спасатель, еще несколько человек пострадали. После того пожара началась долгая история судов. Теперь участок наконец получит новую жизнь.

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