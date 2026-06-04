Пенсионеров Ленобласти учат петь, рисовать и звонить по видео. Фото: Галина Белашова.

В любом возрасте бывает непросто оставаться в тонусе, осваивать новые технологии, находить занятия по душе и сохранять активную жизненную позицию – особенно старшему поколению. Именно поэтому так важны проекты, которые одновременно помогают и здоровье поддерживать, и просто радоваться жизни, оставаясь в кругу единомышленников.

Один из таких проектов – «60+ – время возможностей». Его реализует Марийская национально-культурная автономия Ленинградской области «Шийкорно» (в переводе с марийского – «Серебряная дорога») на средства гранта губернатора Ленинградской области.

В апреле стартовал проект «60+ – время возможностей». Фото: Галина Белашова.

Старт проекту дали в начале апреля. Участники – 25 активистов старше 60 лет из разных этнокультурных организаций региона. Это те самые люди, которые участвуют в национальных праздниках, фестивалях и областных мероприятиях. И теперь у них есть возможность не только сохранять связь со своей культурой, но и приобретать совершенно новые навыки.

Участников ждёт целый набор полезных занятий под руководством профессионалов. К примеру, скандинавская ходьба. Профессиональный тренер начинает с разминки – для людей старшего возраста это обязательно: разогреть мышцы, улучшить гибкость, снизить риск травм. Упражнения подбирают с учётом состояния здоровья и возраста. А потом – ходьба с палками. Свежий воздух, движение, общение и никакой скуки.

Участников ждёт целый набор полезных занятий под руководством профессионалов. Фото: Галина Белашова.

Есть и занятия по цифровой грамотности. Педагог помогает участникам осваивать современные технологии. Они учатся редактировать фото: извлекать из галереи, обрезать, уменьшать размер, поворачивать. Разбираются, как позвонить во «ВКонтакте» и создать групповой звонок. Осваивают групповые звонки в мессенджере MAX – там для приглашения отправляется специальная ссылка, и человек присоединяется через кнопку «Подключиться к звонку». Так пожилые люди перестают бояться гаджетов и начинают использовать их для реального общения с детьми, внуками и друзьями.

– Цифровая грамотность дается успешно, познакомились с хэштегом и научились им пользоваться, – делится впечатлениями участница проекта Галина Лисаева.

Есть и занятия по цифровой грамотности. Фото: Галина Белашова.

А ещё есть живопись. Профессиональный художник объясняет основы цветоведения: как правильно смешивать краски, какие цвета основные (синий, жёлтый, красный), а какие дополнительные, чем тёплые оттенки отличаются от холодных. Оказывается, акварелью можно рисовать жидким воском и цвет не меняется.

Почему это полезно после 60? Живопись тренирует цветовосприятие, которое с возрастом может притупляться. Стимулирует мыслительные процессы: нужно наблюдать, сопоставлять, анализировать. Учит терпению, аккуратности и просто дарит радость. Участницы смешивают краски, наносят мазки, пробуют новые сочетания. У каждой — своё видение, но главное – живое общение, поддержка друг друга, ощущение себя частью команды.

- Мы хотим показать, что возраст – не помеха для развития, – говорят организаторы проекта. – Участницы сами себе удивляются: оказывается, они могут рисовать, петь, пользоваться мессенджерами и даже не бояться хэштегов. Живое общение, совместное творчество, поддержка друг друга – это то, ради чего мы всё затеяли, и оно работает.

Проект завершится в октябре небольшим праздничным концертом ко Дню пожилого человека и выставкой картин и творческих работ, созданных участниками. Но главный результат уже ясен: учиться полезно в любом возрасте. А активное долголетие – это не скучная обязаловка, а время новых возможностей.