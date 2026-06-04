Первый премиум-автомобиль Senat произвели на бывшем заводе Toyota в Шушарах

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жизнь на бывшем заводе Toyota в Шушарах вновь кипит – оттуда сошел с конвейера первый премиум-автомобиль Senat. Об этом сообщил первый зампред правительства России Денис Мантуров на стенде Aurus на ПМЭФ-2026.
- Senat 900 - это новый российский бренд. Мы закрываем потребность в автомобилях представительского класса, - сказал Мантуров. – Долго старались найти решение по заводу «Тойоты» в Петербурге и в итоге нашли. Индустриализация площадки завершена. Сегодня мы стали свидетелями запуска новой линейки.
На Петербургском международном экономическом форуме презентовали первый отечественный автомобиль представительского класса Senat. Производство модели запущено на бывшем заводе Toyota в Северной столице
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал путь к «реанимации» площадки в Шушарах непростым.
- Наши иностранный партнеры, как нам казалось, надежные, - ушли из города. И ушли не очень хорошо, хочу сказать, - заметил Беглов. – В то время силы и деньги, которые Петербург вкладывал в автопром, были сведены к минимуму. Но под руководством правительства России, по поручению Владимира Путина, мы начали возрождать наш автопром. Нам это удалось. Выпуск всей линейки авто на бывших иностранных площадках практически осуществлен. Петербургский автопром возродился, даже с большей интенсивностью.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Реконструкцию завода в Шушарах проинвестировали с помощью «Газпрома». Основной компанией проекта Senat является АО «СЗПК». По планам производителя, люксовые авто будут надежными и безопасными и обеспечат запросы органов госвласти, представителей госкорпораций, а также крупных бизнесменов.
ТТХ
Senat 900 представляет собой полноприводный седан. Под капотом - трехлитровый двигатель V6 на бензине и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Двигатель способен развивать силу тяги, которая эквивалентна 326 лошадиным силам. Время разгона от 0 до 100 км/ч – всего 6,5 секунды.
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