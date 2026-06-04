Первый премиум-автомобиль Senat произвели на бывшем заводе Toyota в Шушарах

Первый "Сенат" собрали на заводе в Шушарах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жизнь на бывшем заводе Toyota в Шушарах вновь кипит – оттуда сошел с конвейера первый премиум-автомобиль Senat. Об этом сообщил первый зампред правительства России Денис Мантуров на стенде Aurus на ПМЭФ-2026.

- Senat 900 - это новый российский бренд. Мы закрываем потребность в автомобилях представительского класса, - сказал Мантуров. – Долго старались найти решение по заводу «Тойоты» в Петербурге и в итоге нашли. Индустриализация площадки завершена. Сегодня мы стали свидетелями запуска новой линейки.

Senat - первый российский автомобиль представительского класса На Петербургском международном экономическом форуме презентовали первый отечественный автомобиль представительского класса Senat. Производство модели запущено на бывшем заводе Toyota в Северной столице

https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/3249883/wr-960.jpg

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал путь к «реанимации» площадки в Шушарах непростым.

- Наши иностранный партнеры, как нам казалось, надежные, - ушли из города. И ушли не очень хорошо, хочу сказать, - заметил Беглов. – В то время силы и деньги, которые Петербург вкладывал в автопром, были сведены к минимуму. Но под руководством правительства России, по поручению Владимира Путина, мы начали возрождать наш автопром. Нам это удалось. Выпуск всей линейки авто на бывших иностранных площадках практически осуществлен. Петербургский автопром возродился, даже с большей интенсивностью.

Машину тут же оценили первые лица страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реконструкцию завода в Шушарах проинвестировали с помощью «Газпрома». Основной компанией проекта Senat является АО «СЗПК». По планам производителя, люксовые авто будут надежными и безопасными и обеспечат запросы органов госвласти, представителей госкорпораций, а также крупных бизнесменов.

ТТХ

Senat 900 представляет собой полноприводный седан. Под капотом - трехлитровый двигатель V6 на бензине и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Двигатель способен развивать силу тяги, которая эквивалентна 326 лошадиным силам. Время разгона от 0 до 100 км/ч – всего 6,5 секунды.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max