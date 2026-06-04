В Петербурге пройдут гонки на троллейбусах

40 водителей со всей страны покажут мастерство в управлении 12-тонными машинами. Фото: пресс-служба Горэлектротранс.

Проспект Юрия Гагарина в Петербурге впервые в своей истории станет автодромом для троллейбусов. 40 сильнейших водителей из разных городов России соберутся, чтобы выяснить, кто лучше всех управляет многотонной машиной, вес которой варьируется от 12 до 18 тонн в зависимости от модели. Конкурсанты - победители городских этапов - приехали из Калининграда, Владивостока, Севастополя, Мариуполя, Донецка, Горловки, Уфы, Томска, Ульяновска, Ижевска, Челябинска, Кемерово, Саратова, Чебоксар и еще десятка городов. Петербург представляют Алексей Скворцов (первое место в городском конкурсе) и Артем Пазухин (второе место).

Водителям предстоит выполнить несколько упражнений. В программе: движение на точность задним ходом, змейка под контактной сетью, маневрирование в узком пространстве. Призовой фонд - 500 тысяч рублей.

Главное нововведение этого года - модуль по обслуживанию маломобильных пассажиров. Его добавили по инициативе Петербурга. Оценивать будут не скорость и технику, а насколько аккуратно водитель подъедет к остановке, как поможет человеку на коляске сесть в троллейбус, разложит аппарель, поможет разместиться, предложит помощь с оплатой и покажет, как в салоне можно связаться с водителем. Судить этот этап будут не чиновники, а представители маломобильных групп населения - члены Координационного совета по доступной среде при городском Комитете по транспорту.

Заезды пройдут 17 и 18 июня на проспекте Юрия Гагарина, а уже 19 июня в историческом мультимедийном парке «Россия - моя история» подведут итоги. Там же в эти дни будет работать фан-зона со свободным входом. Для зрителей развернут уличную выставку «Вехи троллейбусной истории», на которой можно будет увидеть раритетные машины - довоенный троллейбус ЯТБ-1, вышку ЗИС-5В для обслуживания контактной сети, знаменитый ЗиУ-9 из 1970-х и современные троллейбусы «Синара». Также покажут специальную технику энергохозяйства и аварийно-восстановительной службы ГЭТ. Вход на выставку бесплатный.

Город принимает Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Фото: пресс-служба Горэлектротранс.

Город принимает Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса» не случайно. Во-первых, в этом году петербургскому троллейбусу исполняется 90 лет. Во-вторых, в Петербурге самая крупная троллейбусная сеть в стране: 48 маршрутов, 612 километров линий. Здесь эксплуатируют 830 троллейбусов, из них больше половины - моложе пяти лет. И именно в Петербурге раньше всех внедряют новые технические решения.

- Принимать у себя федеральное соревнование такого уровня, как Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса», прежде всего почетно, особенно в год 90-летия петербургского троллейбуса. Без преувеличения, этот юбилей тоже всероссийский праздник, ведь сегодня петербургский Горэлектротранс обслуживает крупнейшую троллейбусную систему в стране, а благодаря поддержке программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» со стороны губернатора Александра Дмитриевича Беглова произошло колоссальное обновление инфраструктуры и подвижного состава. У нас эксплуатируются практически все троллейбусные новинки, а большинство технических решений последних лет в отрасли электротранспорта реализовано именно в Петербурге. Гостям из других городов однозначно будет интересно посмотреть, как все это работает в комплексе, - отмечает директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

Россия, кстати, мировой лидер по протяженности троллейбусных линий и количеству подвижного состава, так что гонки на проспекте Юрия Гагарина не просто местное развлечение, а смотр сил всей отрасли.