В Ленобласти появился электронный путеводитель с готовыми маршрутами для туристов. Фото: Андрей Бушля.

Можно весь год ждать двухнедельного отпуска, чтобы рвануть на море или в горы. А можно каждые выходные открывать что-то новое рядом с домом. Особенно, если живешь в Ленинградской области, на территории которой расположились заповедные леса, озёра, красивые водопады, старые крепости и уютные города. Вариантов для путешествий масса, главное, знать, что и где искать, и как добраться.

- Туристический потенциал Ленинградской области огромен, но информация по экотропам и интересным маршрутам находится в рассеянном, неструктурированном состоянии, размазана по интернету. Мы хотели собрать воедино максимальное количество коротких маршрутов для выходного дня, чтобы с ребёнком от четырёх-пяти лет можно было быстро сесть, поехать и насладиться прогулкой, получить впечатления, - говорит автор и технический директор сервиса «Вокруг» Илья Еловиков.

Идея создать сервис с готовыми маршрутами родилась из личного опыта. Илья с семьей любит путешествовать и на себе прочувствовал, как сложно найти хороший маршрут, не нарваться на промзону и не провести полдня в поисках места для парковки и хорошего кафе.

Разработка приложения ведется командой активных путешественников. Фото: Андрей Бушля.

Разработка приложения ведется командой активных путешественников. При поддержке гранта губернатора Ленинградской области созданы 5 маршрутов по Сосновому Бору созданы, а всего в путеводителе 36 действующих маршрутов, ещё около десяти находятся в разработке и должны выйти в этом году. Большинство локаций либо бесплатные, либо с символической стоимостью посещения. В путеводителе собраны маршруты разной сложности: от прогулок, доступных для детей 4–5 лет, до полноценных трекинговых выходов. Отдельная фишка - отметки фотоспотов. Если хочется не только пройти, но и сделать красивые снимки, приложение подскажет лучшие места для этого.

Устроено все просто: мобильное приложение устанавливается на смартфон и показывает маршруты, которые находятся ближе всего к вам. Выбираете понравившийся и едете. В описании каждого маршрута собрано всё необходимое: как добраться на машине или общественном транспорте, где удобно оставить автомобиль, есть ли поблизости места, где перекусить, подходит ли маршрут для детей.

- Лучше всего работают комбинированные маршруты, где есть и природа, и история. Например, старый парк плюс архитектура, водопад плюс заброшенная усадьба, - добавляет Илья Еловиков.

Лучше всего работают комбинированные маршруты, где есть и природа, и история. Фото: Андрей Бушля.

Сейчас авторы приложения работают над новыми проектами. Например, проект «Невские берега», который посвящён городам на левом берегу Невы: Шлиссельбургу, Кировску, Отрадному. Эта территория известна, прежде всего, как рубеж обороны Ленинграда и туристические маршруты сосредоточены именно на этом. А ведь эти места интересны сами по себе.

- Эти территории обладают таким же культурным кодом, как и другие, просто им повезло меньше, там было много сражений. Мы хотим поднять этот культурный слой, чтобы о нём узнали люди, - говорят создатели приложения.

Маршруты в виртуальное приложение добавляются регулярно, и любой желающий может предложить свой - создатели открыты к сотрудничеству с местными жителями, краеведами и активными путешественниками. Продолжается разработка новых маршрутов для Соснового Бора. Так же электронный путеводитель планируется развивать в другие регионы России, в основном в малые города.