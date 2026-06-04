Для российских путешественников создадут новые инструменты бронирования и оплаты железнодорожных билетов

Группа «Т-Технологии», в которую входит Т-Банк, и Федеральная пассажирская компания, принадлежащая РЖД, совместно будут развивать новые цифровые сервисы для путешествий по железной дороге. Компании подписали меморандум в ходе Петербургского международного экономического форума-2026, который в эти дни проходит в Северной столице.

Как уточняют в компании, в рамках меморандума партнеры сосредоточатся на создании более удобных и быстрых инструментов для бронирования и оплаты билетов, а также на обеспечении бесшовного доступа клиентов к программам лояльности РЖД.

- Уже 20 лет мы развиваем экосистему вокруг потребностей клиентов, чтобы повседневные и значимые для человека сценарии становились проще, удобнее и выгоднее, - подчеркнул председатель совета директоров Группы «Т-Технологии» Алексей Малиновский. - Такая системная работа вовлекает все больше путешественников в экосистему: количество клиентов в категории путешествий за I квартал 2026 года выросло более чем в 1,5 раза год к году. Меморандум с Федеральной пассажирской компанией создает основу для развития новых возможностей для миллионов пользователей и дальнейшего повышения ценности программ лояльности.

Генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов в свою очередь уточнил, что у РЖД Бонус уже есть позитивный опыт совместной работы с Т-Банком. А также отметил, что сотрудничество позволит найти новые решения для продвижения программы лояльности, туристских поездов и других проектов.