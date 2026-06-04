«Предпринимателям нужно выговориться»: «Комсомольская правда в Петербурге» расскажет о проблемах и успехах бизнеса в городе

"КП-Петербург" и "Деловая Россия" договорились на ПМЭФ-2026 о совместных проектах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Голос предпринимателей Северной столицы станет громче. На полях ПМЭФ-2026 «Комсомольская правда в Петербурге» и региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается совместной работы в информационной сфере. Как рассказала генеральный директор и главный редактор «КП-Петербург» Ирина Жеглова, читатели и слушатели «Комсомолки» узнают больше о том, чем живет бизнес в городе на Неве.

- Мы можем прочувствовать проблемы бизнеса более глубоко. Мы планируем встречаться с представителями различных сфер, представителями среднего и малого бизнеса, проводить круглые столы и более масштабно рассказывать нашей аудитории об проблемах и успехах предпринимателей, - сказала Ирина Жеглова. – «Деловая Россия» объединяет бизнесменов совершенно разных направлений из разных регионов России. Читатели и слушатели «КП» смогут глубже понять бизнес и его вклад в нашу жизнь.

Свои подписи под соглашением поставили глава Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов и гендиректор и главный редактор «КП-Петербург» Ирина Жеглова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM запускает передачу, посвященную бизнесу Северной столицы. Соведущим станет председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. По его словам, интересы слушателей радио «КП» максимально совпадают с аудиторией «Деловой России».

- Предпринимателям нужна платформа, где они могут по-настоящему выговориться, - отметил Дмитрий Панов. – «Деловая Россия» всегда поддерживала диалог между предпринимателями и органами власти. У нас большое бизнес-комьюнити, где все друг друга знают, общаются, но мы понимаем, что нам нужно увеличение аудитории, для продвижения наших инициатив. Мы проанализировали разные радиостанции, разные издания и поняли, что целевая аудитория «КП» действительно наша. Поэтому мы очень хотим, чтобы в рамках отдельных эфиров обсуждались критически значимые вопросы не только для предпринимательского сообщества, но и для города особенно.

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