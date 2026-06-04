Александр Беглов о ПМЭФ: «Мы продолжаем работать, независимо от политического давления»

Губернатор Петербурга Беглов посетил стенд «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня, во второй день работы Петербургского международного экономического форума, стенд «Комсомольской правды» посетил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Глава города дал эксклюзивное интервью специальному корреспонденту «Комсомолки» Александру Гамову, несмотря на плотный график.

- Александр Дмитриевич, а вообще ПМЭФ много плюсов дает городу?

- Не только городу, но и другим регионам. Это хорошая информационная площадка, чтобы показать свой регион, свою страну, найти партнеров. А для нас это дополнительный толчок в развитии города и получении инвестиций.

По словам губернатора, каждый ПМЭФ определяет развитие Петербурга на годы и десятилетия вперед. Грубо говоря, все новое за последние 10 лет прошло через площадку форума: международный терминал «Пулково», ЗСД, новый стадион «Зенита», «Лахта Центр», проект «Кронштадт – остров фортов».

Более того, даже в самых непростых условиях Петербург реализует мегапроекты, поддержанные президентом. Речь идет о строительстве Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения (на стенде Петербурга в этом году, кстати, представили проект нового моста в составе ШМСД. И контракт с подрядчиком уже заключили. – Прим.ред.), Высокоскоростной магистрали до Москвы (ВСМ), кластере «Санкт-Петербург Марина», второй очереди реконструкции «Пулково». Кроме того, накануне ПМЭФ вице-премьер Хуснуллин подтвердил реализацию первого участка КАД-2 с мостом через Неву в Отрадном.

Александр Беглов тепло пообщался с руководителями «Комсомольской правды». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А ведь когда форум только начинался, в него никто не верил, все ездили в другие страны, - вспоминает Александр Беглов. - Прошло несколько лет, форум стал международным, и теперь все едут к нам. 130 стран - представьте, какое большое количество!

- А вот скажите тогда: почему, несмотря на все старания некоторых политических деятелей на Западе, ПМЭФ становится все более популярным?

- Прежде всего, за нами правда - это самое главное. И потом у нас ответственные партнерские отношения. Нам доверяют, мы никогда никого не обманываем – мы договорились, подписали, значит, это будет выполнено. Это очень важно – надежность. К тому же вы же видите, какая здесь доброжелательная обстановка. Есть и официальная часть, но большинство все же это товарищеские, партнерские отношения, что создает хорошую атмосферу и гостеприимства, которую оказывает город. И сегодня на наш форум, как и раньше, приехали зарубежные гости: из европейских стран, Америки. Мы продолжаем работать, независимо от политического давления.

- А влияют ли на форум возникающие атаки БПЛА?

- У террористов всегда одна цель – сорвать мирные планы и запугать людей. Этого не будет. Форум продолжается, участники прибывают. Оперативная группа, имеющая в своем составе представителей всех силовых структур, обеспечивает безопасность делегатов форум и всех петербуржцев. Вчерашнее отражение утренней террористической атаки - с учетом ее масштаба - показало эффективность принимаемых мер.

КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ НУЖНЫ ГОРОДУ

Два года подряд форум приносил Петербурге больше 1 триллиона рублей. Но в этом году контрактов будет чуть меньше, предупредил Беглов. И на то есть причина.

- В первую очередь мы привлекаем инвестиции, которые развивают наше производство: это умные технологии, высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места – то есть мы беремся за самое важное, а не за все подряд. И на сегодняшний день из направлений в приоритете у нас робототехника, космос, беспилотная авиация, IT, фармацевтика.

В то же время на ПМЭФ-2026 город планирует активно привлекать частные инвестиции к сохранению наследия Петербурга. Так, например, первый подписанный на форуме контракт был о приспособлении под современное использование исторических зданий бывшего СИЗО «Кресты». С тем же инвестором – контракт по двум другим объектам культурного наследия - фабрике товарищества шерстяных изделий «Торнтон» и «Бумажной фабрики Варгуниных» - на 88 миллиардов рублей.

В нулевой день форума впервые открыли Китайский зал в Царском Селе. Реставрация длилась 80 лет, интерьеры уничтожили фашисты. Благодаря мастерству петербургских и китайских реставраторов восстановлены все знаковые интерьеры Екатерининского дворца. Город также выдал разрешение на работы по восстановлению Конюшенного ведомства – самого крупного объекта в программе «Рубль за метр». 15 июня инвестор уже приступит к первоочередным противоаварийным работам.

Александр Дмитриевич всегда приходит в гости в "Комсомолку" с цветами! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЦИФРЫ

За пять лет доля Северной столицы в экономике страны увеличена с 5,6% до 7%;

Рекордный объем инвестиций - 1 трлн 735 млрд рублей. За год Петербург вдвое нарастил долю инвестиций в объекты интеллектуальной собственности – с 4,6% до 9,8%;

Валовый региональный продукт (ВРП) в 2024 году вырос на 8,4%, в 2025-м по оценкам экспертов, рост экономики продолжился и составил порядка 3%;

Индекс промышленного производства (ИПП) - увеличился на 5,4%. Сейчас он в 4 раза выше среднего по России. Прежде всего, это результат труда петербуржцев, но и в значительной степени – результат ПМЭФ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

- Александр Дмитриевич, что бы Вы пожелали участникам форума?

- Успехов, здоровья, и чтобы нашли новых партнеров, подружились. Ну, а самое главное – прогулялись по нашему городу. Лучшие театры, кафе, выставки – все в их распоряжении. Погода хорошая, еще цветет сирень…

- А будущим участникам?

- А будущим – приезжать к нам. Вы не прогадаете! Найдете нужных партнеров, и все будет хорошо.