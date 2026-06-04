Инновационные покрытия для дорог и аэродромов: «Газпром нефть» включится в крупнейшие стройки транспортной инфраструктуры России

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

На ПМЭФ-2026 создан стратегический альянс «Газпром нефти» и «Нацпроектстроя». Соглашение о взаимодействии подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин. Сотрудничество предполагает участие нефтяной компании в проектировании, строительстве и последующей эксплуатации ключевых транспортных объектов России.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В рамках договорённостей «Газпром нефть» нарастит поставки современных битумных материалов для обслуживания автомагистралей, мостов, тоннелей, взлётно-посадочных полос в аэропортах и других инженерных сооружений. Компания также предоставит собственную технологию строительства оснований дорог из укрепленных грунтов. Эта инновационная методика почти на четверть позволяет сократить капитальные затраты на содержание транспортной инфраструктуры и при этом остаётся эффективной во всех климатических зонах страны.

Для воплощения проектов специалисты научно-исследовательского центра битумных материалов «Газпром нефти» разработают новые рецептуры продукции, способной выдерживать повышенные транспортные нагрузки.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Как отметил Александр Дюков, развитие скоростного транспортного сообщения в России требует эффективных и уникальных технологий, повышающих надёжность, безопасность и комфорт путешественников. Он подчеркнул, что научные, инженерные и производственные возможности «Газпром нефти» позволяют реализовывать комплексные инфраструктурные проекты с высокими эксплуатационными требованиями. В настоящее время, по его словам, каждый третий километр автомагистралей М-11 «Нева» и М-12 «Восток» построен с использованием битумов «Газпром нефти», а в крупнейших российских аэропортах применяются решения компании при строительстве и обслуживании взлётно-посадочных полос и перронов. Председатель правления добавил, что компания видит высокий потенциал сотрудничества с «Нацпроектстроем» по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры России.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Алексей Крапивин, в свою очередь, заявил, что при работе над транспортными объектами национального значения «Нацпроектстрой» уделяет особое внимание качеству материалов. Он выразил уверенность, что в сотрудничестве с «Газпром нефтью» удастся повысить долговечность и надёжность покрытий дорог и аэродромной инфраструктуры.

НАША СПРАВКА

Группа компаний «Нацпроектстрой» — ведущий российский производственно-строительный холдинг полного цикла, объединяющий порядка 100 организаций в 35 регионах. Среди ключевых проектов — строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, объектов Московских центральных диаметров, участков трасс М-4, М-11, М-12, модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также возведение терминала для перевалки угля в порту Лавна.