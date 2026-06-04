Для животных и ученых: Новый зоопарк размером в 86 га собираются строить на Камышовой улице на севере Петербурга

Новый зоопарк хотят построить на Камышовой улице в Петербурге. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новому зоопарку в Петербурге – зеленый свет? Чуть ли не десятилетиями власти города вели дискуссии о том, нужно ли создавать на севере города новый зверинец. В частности, предлагалось передвинуть Ленинградский зоопарк из центра, потому что ему не хватает места для новых животных. И вот, как кажется, Смольный определился с планами. На ПМЭФ-2026 вице-губернатор Николай Линченко в присутствии Александра Беглова подписал соглашение о намерении построить новый зоопарк на Камышовой улице.

Необходимая «экологическая» и транспортная инфраструктура там есть: огромный Юнтоловский лесопарк и будущая станция метро «Богатырская», которую хотели открыть в 2028 году на перекрестке Туристской улицы и Богатырского проспекта. Что будет на территории нового зоопарка, говорят пока без особой конкретики.

- В соответствии с Генпланом, зоопарк построят на участке площадью в 85,6 гектара, - рассказал Николай Линченко. – Помимо зданий и сооружений, необходимых для функционирования зоопарка, там благоустроят территорию и создадут все условия для отдыха, экологического образования и работы ученых.

Губернатору Александру Беглову показали презентационный ролик зоопарка на ПМЭФ-2026. Вероятно, там была предварительная концепция, без конкретных рендеров.

В планах Смольного создать не просто парк с редкими животными, а многофункциональный центр. Власти уточняют, что автором этой концепции стал «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства». Инвестора проекта тоже назвали: ООО «Сотэкс».

- Подписанное соглашение – основа для нового долгосрочного сотрудничества с использованием механизма государственно-частного партнерства. Предприятие является ведущим структурным подразделением ГК «Балтрос» и реализует проекты жилищного, социального и промышленного строительства в городе, - добавили в Смольном.

Планируется, что второй зоопарк откроет свои двери после 2035 года. Будут ли там слоны, которые обещали подарить Петербургу партнеры из Лаоса, - загадка.

Сказано

Губернатор Петербурга Александр Беглов:

- Ленинградский зоопарк будет не заменен, а дополнен. В нем создадут более лучшие условия для содержания крупных животных. Во втором зоопарке сформируют уникальное культурное, досуговое и просветительское пространство. Территория зоопарка будет ограничена Камышовой улицей, Шуваловским проспектом и ЗСД. Его задумали, как центр научной работы и экологического образования. Туристическая привлекательность Петербурга как мегаполиса XXI века повысится.

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