Вертолетам планируют запретить взлет и посадку на площадке на острове Заячий

ГУбернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 22 июня 2026 года в Петербурге на посадочной площадке «Петропавловская крепость» будет введен запрет на посадку вертолетов. Ограничения будут действовать до конца 2026 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного.

Согласно проекту постановления, предложенному губернатором Александром Бегловым, на площадке «Петропавловская крепость», расположенной на Заячьем острове в Петроградском районе, будет запрещено осуществлять взлётно-посадочные операции для вертолётов.

- Исключение составят воздушные суда федеральных органов исполнительной власти, государственной авиации, а также вертолёты гражданской авиации, используемые для оказания медицинской помощи или выполнения гособоронзаказа, - сказано в постановлении.

Ограничения направлены на повышение общественной безопасности. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Петербурга Игоря Потапенко.

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