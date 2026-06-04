Финляндия вновь продлила закрытие границы с Россией

В этом петербуржцы снова не смогут посетить Финляндию. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Границы между Финляндией и Россией на востоке остаются закрытыми до особого распоряжения. Об этом сообщало Yle со ссылкой на Госсовет Финляндии 4 июня. Как заявили в Госсовете, границы будут закрыты, и подача заявлений на международную защиту будет централизована. Решение заменяет предыдущее постановление, принятое в апреле 2024 года, и не имеет установленного срока действия.

- Закрытие границ снизило количество случаев инструментализированной миграции, когда люди из третьих стран пытались попасть в Финляндию из России ради убежища. Однако местные власти считают, что угроза возобновления этого явления все еще существует, - передает агентство.

Напомним, впервые Финляндия закрыла границу бессрочно в апреле 2024 года, а сама сухопутная граница между Финляндией и Россией была закрыта 15 декабря 2023 года. Последнее продление этого решения повторили 16 апреля 2025 года.

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