Инженерно-технологическая школа №777 вошла в «Лигу школ» компании «Газпром нефть»

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» подписала соглашение о включении петербургской Инженерно-технологической школы №777 в свою образовательную экосистему «Лига школ». Компания окажет содействие в повышении квалификации педагогов и организует для школьников профориентационные мероприятия.

Ученики 7–11 классов смогут посещать центр промышленных инноваций «Газпром нефти», расположенный в Особой экономической зоне Санкт-Петербурга. Там ребята познакомятся с работой научных лабораторий и займутся исследованиями под руководством экспертов компании. Уже предстоящим летом центр пригласит старшеклассников 777-й школы на образовательный интенсив.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

«Знакомя школьников с передовыми научными задачами, мы показываем, что нефтегазовая отрасль сегодня – это высокотехнологичная сфера, которая создает из углеводородов инновационные продукты для энергетики, медицины, строительства и других отраслей», — рассказал генеральный директор центра промышленных инноваций «Газпром нефти» Михаил Решетов.

Ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев отметил, что «Лига школ» помогает создать базу, из которой потом вырастают сильные инженеры, исследователи и управленцы.

Директор Инженерно-технологической школы №777 Вера Князева добавила, что это партнёрство откроет новые возможности для учеников и поможет им увереннее выбирать инженерные и научные направления.

«Лига школ» компании «Газпром нефть» объединяет 27 учебных заведений из Санкт-Петербурга, Тюмени, Мурманска, Оренбурга, Томска и других городов. В них обучаются более 9 тысяч учеников.