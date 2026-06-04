«Газпром нефть» и «1С» запустят ИТ-образование в трёх ведущих вузах страны

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» и компания «1С», известный разработчик ИТ-решений, договорились о совместном запуске образовательных программ в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

Партнёрство нацелено на подготовку квалифицированных ИТ-кадров для цифровизации промышленности. До конца 2030 года инициатива позволит обучить несколько сотен новых специалистов в области разработки и внедрения отечественного программного обеспечения.

Проекты стартуют в трёх университетах. В НИУ ВШЭ планируется открытие Центра отраслевой цифровизации. В Санкт-Петербургском государственном университете компании обновят действующие учебные планы и добавят новые курсы. В Омском государственном техническом университете расширят программу подготовки ИТ-специалистов и аналитиков данных высокого уровня. К преподаванию привлекут инженеров «Газпром нефти» и разработчиков «1С». Они будут вести лекции и лабораторные занятия, а также участвовать в аттестации студентов. Помимо этого, компании договорились совместно поддерживать молодёжные образовательные мероприятия, включая летний лагерь IT CAMP, Всероссийские ИТ-игры для школьников и студентов, а также конференцию для разработчиков 1С:DevCon.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин отметил, что вместе с «1С» и высшими учебными заведениями компания сможет ускорить подготовку необходимых рынку специалистов, которые понимают и промышленность, и ИТ-инструменты, с которыми она сегодня работает. По его словам, студенты приобретут опыт решения прикладных бизнес-кейсов и получат доступ к новейшему программному обеспечению, которое используют ведущие российские компании. Именно такой подход, подчеркнул Думин, поможет новичкам быстрее входить в профессию, а компании — выстроить актуальную связь между запросами бизнеса и образовательными программами.

Директор фирмы «1С» Борис Нуралиев напомнил, что его компания уже много лет системно работает с вузами и считает это одним из ключевых направлений. Особенно важно, добавил он, когда к такой работе подключаются крупные промышленные предприятия, которые сами используют ИТ-решения и хорошо понимают, какие специалисты необходимы рынку. Вместе с «Газпром нефтью», по мнению Нуралиева, удастся не только развивать образовательные программы, но и точнее привязывать их к реальным задачам отрасли. Он выразил уверенность, что это поможет готовить ИТ-специалистов, которые будут глубоко понимать специфику промышленности и сразу включаться в практическую работу.