Более 700 новых вагонов доставят в метро Петербурга до 2035 года

За последние четыре года поставили в метро Петербурга 380 вагонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подвижный состав метрополитена Петербурга обновят до 2035 года. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков. Более 700 вагонов необходимо заменить за десять лет. На данный момент замену провели для 380 единиц. Вице-губернатор озвучил 4 июня после встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Петербургом и холдингом в сфере обновления транспортной инфраструктуры. За последние четыре года предприятия «Трансмашхолдинга» поставили Петербургу 245 трамвайных вагонов и 380 вагонов метро.

- Несмотря на достигнутые результаты, работы по обновлению подвижного состава еще много. С учетом открытия новых станций, общая потребность Петербурга в обновлении подвижного состава метрополитена до 2035 года составит 712 вагонов, - рассказал Кирилл Поляков.

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