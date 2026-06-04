Экскурсии от Собчак, Цыпкина и других звезд: MAX запустил бесплатные прогулки по рекам и каналам Петербурга

MAX запустил бесплатные экскурсии на воде в Петербурге. На фото: блогер-путешественник Владимир Воинов

Увидеть белые ночи с воды теперь проще простого. С 4 по 29 июня пользователи мессенджера MAX могут бесплатно посетить эксклюзивные экскурсии на теплоходах по рекам и каналам Северной столицы. Звучит амбициозно, но как это реализовано на деле? «Комсомолка» проверила.

Заветный билетик можно получить, написав в бот «По каналам с MAX». Система попросит подписаться на несколько информационных партнеров проекта, а затем предоставит на выбор 10 экскурсий. Кликаем на понравившуюся – откроется доступ к бронированию даты и времени. Каждый пользователь может посетить одну экскурсию, чтобы все было честно. Зато можно за раз забронировать сразу до четырех электронных билетов, взять с собой друзей или семью.

Первые экскурсии уже расписаны по времени.

Отдельно остановимся на экскурсиях – все они уникальные и разработаны специально для маршрутов от MAX. Например, журналист Ксения Собчак, телеведущий и комик Азамат Мусагалиев и актриса Мария Кравченко расскажут о своих любимых местах в Петербурге. Кунсткамера погрузится в историю развития науки в Северной столице. С 15 июня будут доступны литературные экскурсии от писателя Александра Цыпкина и историка Егора Яковлева. И да, в наличии есть даже криминальные экскурсии, во время прослушивания которых точно не соскучишься.

Первыми пассажирами теплохода от MAX (там есть даже синий спасательный круг в виде эмблемы мессенджера!) стали блогеры и артисты. Кинопедагог и путешественник Владимир Воинов советует в первую очередь записаться на прогулки именно горожанам.

- Мы, петербуржцы, часто откладываем такую возможность покататься на корабликах по Неве, - объяснил «КП» Воинов. – Всегда думаешь: «Лето большое, я успею!». Но в итоге не успеваешь оглянуться, а летние дни пролетели. Например, у меня есть традиция ежегодно минимум один раз прокатиться по воде. Спасибо большое «Максу» за такую возможность, я осуществил свою традицию, а также мы с моим коллегой Яном Свинтецким самыми первыми прокатились по этому маршруту. Кстати, у меня сестра совсем скоро с подругами приедут в Петербург и я так ей и скажу: сделай пару простых шагов, получи билетик и посмотри на город. Питер хорош и тем, что такие поездки красивы не только в солнце, но и в пасмурную погоду, город становится совсем иным.

И крутой элемент декора, и MAXимально спасательный круг! На снимке: блогер Ян Свинтецкий

Но запуск проекта состоялся все же в солнечную погоду, а потому на борту экскурсионного корабля поставили зонтики, чтобы спастись от жару в тени. Кроме того, блогеры сами запаслись темными очками и шляпками и панамами.

- Прогулка на катерах и теплоходах всегда особенная, - считает блогер и актриса Виктория Пивень. – После каждой такой экскурсии ты возвращаешься не только с эффектными кадрами на телефоне, но и с новыми впечатлениями, эмоциями и воспоминаниями. Здорово, что национальный мессенджер «Макс» сделал доступной для всех возможность посмотреть на город с воды. Потому что именно так он открывается совсем под другим углом.

Виктория Пивень посетила экскурсию с мужем Иваном.

Бронь на экскурсии уже пользуется большим спросом, поэтому тянуть с прогулкой по Неве не стоит.