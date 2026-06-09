Выдачу разрешений на такси одобрили для самозанятых без прописки в Петербурге

Раньше без местной прописки получить разрешение было почти невозможно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная комиссия ЗакСа Петербурга одобрила законопроект, который упрощает получение разрешений на перевозки для самозанятых водителей. Теперь главное условие - уплата налогов в бюджет города, а не наличие регистрации в Северной столице.

Раньше без местной прописки получить разрешение было почти невозможно. Новая мера отменяет это требование, но вводит другое: водитель должен быть собственником автомобиля. Использовать машину жены или родственников не получится.

- Город открывает возможность для всех, кто работает в Петербурге, но имеет регистрацию, например, в Ленинградской области или Нижнем Новгороде. Главное - платить налоги в Петербурге, - заявил зампредседателя Комитета по транспорту Денис Усанов.

Депутатов волновал вопрос: не приведет ли инициатива к резкому увеличению числа такси на улицах? В комитете по транспорту заверили, что прироста не будет. В городе установлен лимит в 65 тысяч машин, и новые правила не изменят это ограничение. Существующая квота в 17 тысяч автомобилей, которые не отвечают требованиям по локализации, полностью покрывает потребности самозанятых водителей - их около 7 тысяч человек.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max