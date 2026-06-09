Грозы придут вечером на смену жаре: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 9 июня

Погода связана с холодным атмосферным фронтом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 9 июня, погода в Петербурге резко испортится во второй половине дня. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о кратковременных дождях, местами ливнях с грозой. Возможен град.

- Такая погода связана с холодным атмосферным фронтом, который идет от циклона с юга, - пояснил синоптик в своем telegram-канале.

До прихода фронта воздух успеет прогреться до +26…+28 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. В Ленинградской области днем будет от +24 до +29 градусов, местами до +20 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. При грозе порывы станут сильнее. Атмосферное давление упадет до 756 миллиметров ртутного столба.

В среду, 10 июня, тоже ожидается кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +14…+16 градусов, днем будет +20…+22 градуса.

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