Налоговая заморозила счета бывшего агентства элитной недвижимости Ивана Урганта

Ургант вышел из бизнеса четыре года назад. Фото: соцсети.

Налоговая служба заморозила счета фирмы, которой ранее владел шоумен Иван Ургант. По данным сервиса Rusprofile, решение о заморозке было принято 8 июня.

- Есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами, - говорится в сообщении сервиса.

Речь идет о компании «Проперти-Э». До 2022 года Иван Ургант был одним из учредителей юридического лица. Но потом он вышел из числа владельцев фирмы. После этого компанию готовили к ликвидации, однако в последний момент решили сохранить.

Основной вид деятельности фирмы – агентство недвижимости. На сайте, связанном с компанией, указано, что она занимается продажей элитных апартаментов в столице. «Жилой комплекс премиум-класса рядом с центром Москвы», - говорится в одном из объявлений компании.

Но бизнес, судя по всему, не пошел. Последний финансовый отчет компании датирован 2021 годом (когда юрлицом еще владел Ургант). Тогда компания принесла скромную прибыль в 1,8 млн рублей. Сейчас же фирму, скорее всего, ждет ликвидация. Отмечено, что налоговая служба зафиксировала недостоверные сведения об учредителе.

- Существуют риски связанные с организацией, - отмечается в аналитическом отчете о деятельности компании. - Блокировка счетов, налоговая задолженность, недостоверность учредителя, а также низкая финансовая устойчивость.

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