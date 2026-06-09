«Пока что брать корзинку бессмысленно»: Грибной гид из Петербурга рассказал, когда в лесу массово вырастут лисички

Первые грибы в Петербурге появятся через две недели. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Пока одни петербуржцы с надеждой всматриваются в лесные опушки, другие уже выкладывают в соцсетях фото с горами белых грибов. Где правда и главное – как не перепутать съедобный гриб с ядовитым и не попасть в больницу? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) в программе «Пять углов» рассказал Антон Трофимов, грибной гид и член Петербургского экологического общества.

Умение отличать один гриб от другого – вопрос жизни и здоровья. Для этого не обязательно быть профессором, уверен эксперт: достаточно правильно искать информацию.

– Вот можно поискать грибы Калужской области, грибы Новосибирской области. Там сайты находятся очень легко, регионы разные, но описание видов и их количество довольно огромное, – советует Трофимов.

А самым актуальным и безопасным источником именно по Ленобласти эксперт называет свежий справочник Микологического общества. Четкие описания и фотографии помогут не ошибиться в лесу:

– В прошлом году выпустили свежий грибной справочник с огромным количеством видов именно Ленобласти. Это самый актуальный, самый информативный справочник, который существует, – подчеркнул он.

А как же фотографии удачливых грибников в Интернете, которые лежат на кучах лисичек чуть ли не в начале сезона?

– Я считаю, что это некая мода, не более того. Зачастую люди, которые выкладывают такие фотографии... не настолько они любят природу и грибы, сколько любят всякие лайки, – заявил Трофимов.

Поэтому, по его мнению, сейчас с корзинкой в лес идти бессмысленно. А главное – опасно полагаться на красивые картинки из соцсетей. Когда же ждать настоящий урожай и будут ли грибы вообще? Отвечая на вопрос ведущих, гид успокоил слушателей. Самый популярный гриб в регионе – лисички – обязательно появится. Их трудно перепутать с ядовитыми, но и здесь нужна внимательность.

– В Подмосковье вроде бы можно что-то собрать, а к нам в Петербург эти самые лисички подойдут где-нибудь недельки через две.

Так что точите ножи, но пока не торопитесь. Сезон в Ленобласти только разгоняется, и главные грибы придут ближе к середине или концу июня. А чтобы вернуться из леса не с отравлением, а с полной корзинкой – вооружитесь надежным справочником и проверяйте каждый вид.