На Молодежном дне ПМЭФ студенты предложили инновационные идеи для нефтегазовой отрасли

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

На Молодёжном дне Петербургского международного экономического форума состоялась встреча экспертов «Газпром нефти» со студентами российских вузов. Опытные специалисты энергетической отрасли рассказали молодым людям о технологических трендах в нефтегазовой сфере и о возможностях для новаторов, которые предоставляет компания.

Студенты-инженеры и молодые учёные презентовали свои разработки в области водородной энергетики, повышения нефтеотдачи пластов, создания экологичных дорожных материалов, а также методы увеличения надёжности производственных процессов. Среди предложений — интеллектуальная система диагностики оборудования на основе телеметрии, которая способна выявлять скрытые дефекты, сокращать внеплановые простои и снижать расходы на ремонт.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Представители «Газпром нефти» дали практические советы по улучшению проектов. В перспективе авторы наиболее сильных работ получат приглашение в корпоративный акселератор «Индастрикс», где идеи превращаются в готовые рыночные решения.

Студентам также рассказал о своём опыте выпускник этой программы Алексей Черемисин. Он создал технологию микрофлюидных исследований керна, которая сегодня используется в реальных лабораториях, включая центр геологических исследований «Геосфера» компании «Газпром нефть».

«На ПМЭФ я поделился своим опытом со студентами, чтобы они могли сделать создание новых разработок более эффективным и тоже воплотили в жизнь свои научные и инженерные мечты», - рассказал молодой учёный.

Директор программы открытых инноваций «Газпром нефти» Максим Бардин отметил, что такие встречи со студентами помогают компании выявить перспективные идеи на самых ранних стадиях, помочь авторам их доработать и получить востребованные на рынке решения.

«Авторов лучших проектов мы пригласили на Форум технологического предпринимательства, который „Газпром нефть“ проведет в августе 2026 года. На этой площадке молодые изобретатели смогут найти потенциальных заказчиков», - рассказал Максим Бардин.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Студент Казанского национального исследовательского технологического университета Андрей Горячев подчеркнул, что диалог с экспертами такого уровня идеально дополняет долгую лабораторную работу, давая понимание, как превратить научную идею в реально работающую технологию. По его словам, прямой контакт с индустрией — самая насущная потребность молодых учёных и инженеров.

СПРАВКА «КП»

Акселератор «Индастрикс» — это программа «Газпром нефти» для развития стартапов в ТЭК и капитальном строительстве. Её участники получают экспертизу, шанс испытать решения на объектах компании, помощь в привлечении инвестиций и выходе на рынок. За время работы в акселератор поступило более 2500 заявок из России и других стран, испытано около шести десятков технологий в сферах цифровизации, роботизации, добычи и транспортировки углеводородов. В 2025 году «Индастрикс» признан лучшей корпоративной практикой работы со стартапами и награждён за создание экосистемы комплексной поддержки инновационных команд.