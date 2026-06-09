В городе 24 пляжа в 11 районах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в разгаре, купальный сезон официально открыт, но искупаться в городе пока не получится. На 9 июня в Петербурге нет ни одного пляжа, где вода соответствовала бы санитарным нормам. Об этом сообщила заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Лариса Салионова.

- В городе 24 пляжа в 11 районах. Специалисты проверяют их каждую неделю. В мае воду отбирали один раз, и только один объект соответствовал требованиям. На 9 июня купаться официально нельзя нигде, - рассказала Салионова на пресс-конференции ТАСС.

Безопасность превыше всего

Главный государственный инспектор по маломерным судам Виктор Колесов сообщил, что происшествия на воде уже есть. С начала сезона нашли семь погибших. Двое, предположительно, утонули весной, но нашли их только недавно. Еще трое прыгнули в воду пьяными с мостов ради экстрима. Кроме того, в Московском районе утонул 11-летний мальчик - дети пошли купаться на пруд.

Большинство погибших и пострадавших людей купаются в там, где это запрещено. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Большинство погибших и пострадавших людей загорают и купаются в местах, которые для этого не предназначены и где это запрещено. Спасатели проводят рейды, таких отдыхающих выгоняют, - объяснил Колесов.

Инспектор напомнил основные правила: нельзя плавать пьяным, нельзя оставлять детей одних, нельзя купаться после девяти вечера, а также в реках и каналах. На пляжах Курортного района для безопасности установили видеокамеры и громкоговорители. Если детей заметят на пляжах без взрослых, то вызовут полицию. Родителям грозит статья за оставление в опасности.

Что происходит на пляжах Курортного района

В Курортном районе 14 пляжей на Финском заливе, из них девять уже благоустроены, отчитался глава районной администрации Александр Забайкин. В этом году планируют доделать еще два - Чудный в Репино и Новый пляж на берегу Сестрорецкого залива. К 1 июня провели комиссию по приемке всех пляжей: песок просеяли, дно почистили, установили буи, сделали детские купальни. При этом плавать там не стоит из-за несоответствия воды микробиологическим показателям.

В этом году благоустройство всех пляжей на Финском заливе завершится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чудный пляж будет ориентирован для инвалидов - там сделают деревянный настил для колясок. На Новом пляже установят памятник Серой жабе в честь земноводных, которых каждую весну волонтеры бережно переносят через дорогу из леса к воде. Открыть оба объекта планируют в июле. Почти на всех пляжах уже установили видеокамеры, дополнительное освещение и прожекторы.

- Три пляжа - Белые ночи, Новая гора и Зеленая гора - останутся неблагоустроенными. Первый подтапливает, второй нравится местным именно таким, третий просто слишком маленький. Так что в этом году благоустройство всех пляжей на Финском заливе завершится, - пообещал Забайкин.

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