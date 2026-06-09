Самая дорогая квартира для съема в Петербурге обойдется в 3,5 млн в месяц Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петербург – город дворцов, разводных мостов и съемных квартир, в которых тебя ждут ровно до тех пор, пока ты не скажешь слово «свинья». Или «пять кошек». Мы решили провести эксперимент: где кончается толерантность арендодателей и зависит ли она от количества нулей в цене. Я обзвонила несколько объектов – от исторических апартаментов за 3,5 миллиона рублей в месяц до студии размером с купе поезда «Сапсан». Везде я была честной девушкой, которая просто хочет жить с любимыми животными.

Деньги не хрюкают

1005 квадратных метров чистой, дистиллированной истории за 3,5 млн рублей. Вы не просто снимаете квартиру – вы арендуете эпоху на набережной реки Мойки. Зал Баккару, ореховая гостиная, музыкальный салон. Мебель, привезенная из Парижа еще до того, как слово «ипотека» стало ругательством, пережила революцию, войну и блокаду. Лепнина, оникс, витражи, красная ковровая дорожка – вы идете по ней, чувствуя себя Екатериной II, только с айфоном. Ваша ванная высечена из кремового мрамора. И за все это вам, разумеется, можно иметь слона? Как бы не так.

Я звоню. Вживаюсь в роль. С порога:

– Здравствуйте, меня интересуют апартаменты. Я переезжаю с минипигом. Зовут Наполеон. Обсудим?

На том конце провода – тишина. Кажется, я слышу, как в историческом особняке осыпается штукатурка от одной мысли о копытах на наборном паркете.

– Мы… уточним у собственника. И перезвоним.

Старинный особняк в самом сердце Петербурга. Фото: онлайн-сервис недвижимости "Циан"

До сих пор звонят… Наполеон теперь комплексующий минипиг с экзистенциальной травмой. Видимо, формула проста: паркет не для поросят. И плевать, что Наполеон ходит в лоток аккуратнее иного гостя.

Спускаемся на ступень ниже по цене. Петроградский район, 1,7 млн рублей за 318 квадратов, шесть комнат, собственный лифт прямо в квартире – чтобы вы не дай бог не шли пешком. Панорамные окна, где «Лахта Центр» – ваш личный ночник, «Газпром Арена» зовет на футбол, но вам все равно. В вашем распоряжении кабинет, библиотека, две детские, комната для персонала с отдельным входом. И вишенка на торте – причал на 50 яхт. Даже если у вас нет ни одной, мысль, что «могу пришвартоваться», греет.

Многокомнатная квартира с видом на Лахта-центр. Фото: онлайн-сервис недвижимости "Циан"

И главное – в объявлении честно написано: «Можно с животными». Казалось бы, вот он, дом мечты для нас с Наполеоном. Набираю, полная надежд:

– У меня есть член семьи. Необычный.

– Все обсуждаемо, главное… обсудим, – бодро отвечает риелтор, ничего не подозревая.

– Минипиг. Планирую выделить ему целую комнату. Или вольер.

– Подождите… у вас свинюшка? А до какого размера вырастет?

– Маленький. Говорю же – МИНИ пиг .

В трубке – смех. Много смеха.

– Дайте нам время подумать, мы вам перезвоним. Эээ… просто мы уже ведем переговоры с другими кандидатами…

И снова – тишина. Эх, даже галочка «можно с животными» – это просто приманка для владельцев йорков, а на свинью она не распространяется? Получается, кот – ок, хорек – возможно, улитка – вау, какая прелесть, а минипиг – стоп-кран. Обидно, досадно, но ладно.

Лоток раздора

Спускаемся с небес на землю. Точнее, на первый этаж частного дома где-то на окраине. Там – студия, 17 квадратных метров, 20 000 рублей.

Открываешь дверь – и сразу видишь все. Вообще все. Диван-кровать, кухонный гарнитур на расстоянии вытянутой руки Мини-холодильник, столик, мультиварка. Ощущение, что ты персонаж игры Sims, которому забыли докупить квадратные метры. Зато в объявлении гордая пометка: «Можно с питомцем». А у меня их пять. Котики на передержке.

Квартира-студия в частном доме открыта для заселения с животными. Фото: популярный онлайн-сервис для размещения объявлений

Набираю, честно готовясь к отказу:

– Здравствуйте, а можно с кошечками? У меня их пять. К лотку приучены, когти стрижем.

– ОГО! – выдыхает риелтор с нервным смешком, за которым слышится легкая паника. – Ну… да, ладно. Главное, чтобы при съезде чисто было.

Я в шоке. Прямо как в мемах: «Никто, абсолютно никто: … Риелтор: да, ладно». Уточняю: «Это точно не проблема?». Риелтор задумывается, видимо, прокручивая в голове сцену из фильма ужасов «Пять кошек в одной студии». Посыпались вопросы: «А сколько? А какие? А точно не дикие?» Я честно признаюсь: котики разные, попадаются новенькие, которые еще не знакомы с лотком. «Научим», – обещаю я тоном пионерки.

Снова смех, уже теплее. И тут коронное: «Да, окей. Только у нас сейчас ремонт именно в этой студии. Сможете посмотреть через неделю».

Ремонт. Ага. Конечно. Я не знаю, что это было – честная стройка или вежливая попытка отложить неизбежное нашествие мохнатых. Но нам сказали «да». Пять кошек на семнадцати метрах – это не аренда, это реалити-шоу, но риелтор оказался морально готов.

А вот вам студия-антипод – для контраста. До ближайшей станции метро 30 минут пешком, 20,4 квадратных метра, те же 20 000 рублей в месяц. Раздельный санузел, евроремонт. Уже можно развернуться, не задев стены. Диван, тумба, обеденный стол, мини-кухня. И снова значок: «Можно с питомцем». Но здесь сценарий пошел по голливудскому лекалу: ожидание vs реальность.

Квартира-студия не рада пяти кошкам. Фото: популярный онлайн-сервис для размещения объявлений

– Если пять, то нет.

– Почему? – только и успеваю пискнуть я.

– Эээ, до свидания!

Трубка. Короткие гудки. Холодный прием. Этот риелтор на кошачий гештальт категорически закрыт. Видимо, его лимит – одна кошка, максимум две. А пять – это уже не котики, это банда, мафия, ОПГ.

Вывод горький, но честный: хочешь жить с хрюшкой – готовь миллионы к отказу. Хочешь с мурлыками – ищи студию с адекватным риелтором.

Мнение эксперта

Риелтор Дарья Комарова объяснила, почему даже за 3,5 миллиона с минипигом не пускают, а с удавом и муравьями – иногда да.

– Это все человеческий фактор, – разводит руками эксперт. – Одному собственнику важен паркет, другому – чтобы соседи не жаловались. Мы находили квартиры и с удавом, и с муравьями. Но с удавом было много отказов, пока не нашли. Это метод отбора, никаких лазеек. Хороший переговорщик может убедить: двойной залог, подробный договор, оценка ущерба за счёт арендатора. Но если человек боится за ремонт – хоть десять залогов, не уговоришь.

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