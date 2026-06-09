Смольный выделил льготную квартиру для Тамары Москвиной

Цена на квартиру значительно дешевле рыночной стоимости. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Спортсмены и тренеры Петербурга смогут получить льготное жилье в Петербурге по сниженной цене. Парламент Петербурга проголосовал за меру поддержки 9 июня. В список вошли участники Олимпийских игр, члены сборных и легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина.

- Государственная льгота позволяет выдающимся спортсменам и их наставникам приобрести квартиру значительно дешевле рыночной стоимости. Кандидатов для получения жилья предлагает губернатор, - отметили депутаты.

Тамаре Москвиной выделят квартиру в жилом комплексе «Цветной город» на Пахомовской улице. Район находится за КАДом. В том же доме будут жить дзюдоистка Наталья Юхарева, пловец Андрей Калина и биатлонистка Екатерина Юрлова.

Есть и парочка отдельных квартир в других спальных районах. Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сможет купить жилье в Колпино на улице Севастьянова. Мастер спорта по тхэквондо Михаил Артамонов - квартиру на Муринской дороге.

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