Смольный выделит более 51 млн рублей на поддержку приютов для животных в Петербурге

Ранее за 2025 год медпомощь в Петербурге получили более 300 тысяч питомцев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге приняли решение о выделении субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые занимаются содержанием бездомных животных. Это решение направлено на помощь приютам в решении текущих расходов и поддержание стабильной эпизоотической ситуации в городе. Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил план предоставления субсидий. В 2026 году из городского бюджета будет выделено 51,2 миллиона рублей на поддержку приютов. Средства предназначены для частичного покрытия расходов на закупку кормов, включая питание для питомцев с ограниченными возможностями.

- Субсидии смогут получить социально ориентированные НКО, имеющие приюты для бездомных животных. Распределение средств будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, - уточнили в пресс-службе Смольного.

К слову, финансирование не покроет все затраты полностью. Размер субсидии ограничен и не должен превышать 50 процентов от общих расходов организации на покупку кормов.

Постановление было принято в рамках бюджетных ассигнований, утвержденных Законом «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

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