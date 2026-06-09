На стенде Минспорта на ПМЭФ-2026 обсудили развитие спортивных школ России

Эксперты обсудили важность спортивной экипировки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На стенде Министерства спорта России на ПМЭФ-2026 прошла сессия «Воспитание чемпионов и развитие спортивных школ в России». Спикерами выступили губернатор Ярославской области Михаил Евраев, представители общественных и спортивных организаций, а так же известная теннисистка, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, детский тренер Надежда Петрова и участник рабочих групп «Промышленный дизайн» и «Социально значимый дизайн» Совета при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля Алиса Лобанова.

- Россия занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Дети, которые только начинают свой путь к вершине, выходя на соревнования, также как и звезды спорта, должны испытывать чувство гордости, принадлежности к своей команде и стране. Использование качественной экипировки в детском спорте — это вопрос не просто внешнего вида, а серьезный психологический, социальный и репутационный фактор. Добавьте к этому дисциплину и мощную мотивацию — и вот залог успеха будущего чемпиона, — подчеркнула Алиса Лобанова.

Спортивная экипировка - один из ключевых факторов подготовки спортсменов. Фото: предоставлено "КП".

По словам эксперта, у России есть богатый опыт в создании стильной формы. Так спортивная форма становилась фактором привлечения внимания и гордости спортсменов, например, на Олимпиаде-80, когда стиль спортсменов создавал Вячеслав Зайцев или на играх 1994 и 1996 годов, для которых костюмы шил Валентин Юдашкин.

Как отметила Надежда Петрова, главным барьером для юных спортсменов из регионов является стоимость подготовки.

- Путь в профессиональный большой теннис для ребят, родители которых такую нагрузку себе позволить не могут, фактически закрыт, - отметила Надежда Петрова.

Кстати, в обновленную концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года были внесены изменения, предусматривающие повышение доступности для детей спортивной экипировки, инвентаря и оборудования.