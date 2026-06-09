Начались общественные обсуждения проекта нового вестибюля для «Приморской»

Проектируемый объект относится к линейным объектам регионального значения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общественные обсуждения проекта планировки территории под строительство второго вестибюля станции метро «Приморская» стартовали 9 июня. Как гласит информация на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре, они продлятся месяц – до 8 июля.

С 17 по 26 июня жители смогут посмотреть проект в онлайн-формате на официальном сайте КГА. В эти же дни принимают замечания и предложения от горожан.

- Для тех, у кого нет доступа к интернету, материалы будут доступны в помещениях комитета и администрации Василеостровского района в рабочие часы, - уточняется в сообщении.

Проектируемый объект относится к линейным объектам регионального значения. Заказчик работ - Комитет по строительству. Проект планировки подготовили в мае. Постановление правительства города, подписанное губернатором, прошло антикоррупционную экспертизу. Документ утвердил размещение нового выхода, включая границы территории и чертежи планируемых зон метрополитена. Теперь слово за жителями.

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