В Петербурге продлят «зеленые» налоговые льготы для экотранспорта до 2031 года

Льгота будет действовать до 1 января 2031 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге владельцы электромобилей, газомоторного и водного транспорта получат дополнительные налоговые льготы. Законопроект, представленный Константином Сухенко, представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании, одобрили в городском парламенте в первом чтении. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по финансам.

- Новые меры значительно усилят поддержку владельцев экологически чистых транспортных средств. Основные положения законопроекта включают в себя полное освобождение от транспортного налога на электромобили и машины, работающие на природном газе, вне зависимости от года выпуска и мощности. Льгота будет действовать до 1 января 2031 года. Исключение составят только модели, признанные Минпромторгом предметами роскоши, а также воздушные электромобили, - рассказали в пресс-службе.

Также введение нулевой ставки налога для электрических пассажирских и прогулочных судов, чтобы создать условия для развития пассажирских и туристических перевозок по водным артериям города без ущерба для окружающей среды и установление повышенных ставок транспортного налога для бензиновых и дизельных автобусов и грузовиков с мощностью более 200 л. с.

Изменения являются частью городской программы поддержки переоборудования коммерческого транспорта на природный газ.

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