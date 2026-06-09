Режим работы автобусов и метро изменится в Петербурге на День России

В Петербурге общественный транспорт изменит расписание в связи с праздником. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с выходными и праздниками в Петербурге меняется расписание работы общественного транспорта. Комитет по транспорту рассказал о том, как будет работать городской и пригородный транспорт в ближайшие дни. Так, метро 12 июня (День России) будет работать по графику субботы, а 13 и 14 июня - по расписанию воскресенья.

- Городской и пригородный наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) 11 июня будет следовать по графику пятницы, а с 12 по 14 июня - по графику воскресенья. Чтобы узнать подробности о маршрутах и расписании, посетите Портал общественного транспорта, - уточнили в пресс-службе комитета.

Пригородные электропоезда 11 июня будут курсировать по графику пятницы, 12 и 13 июня - по расписанию субботы, а 14 июня - по воскресному графику.

На направлениях Московского, Северного, Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов в праздничные дни будет изменено расписание пригородных поездов.

12 июня будут запущены дополнительные поезда №7406 из Ладожского вокзала в Тихвин и №6052 из Ладожского вокзала в Будогощь. 13 июня отменен поезд №6315/6316, следующий из Тихвина на Финляндский вокзал.

Актуальное расписание можно найти на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», а также в мобильных приложениях, на вокзалах и станциях.

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