Новый культурный центр появится в Доме Радио. Фото: предоставлено "КП".

В Доме Радио на Итальянской продолжается большая реставрация. Через год здесь должен открыться масштабный культурный центр, а пока «КП-Петербург» посмотрела, как идут работы. Подрядчики завершили реставрацию аванзала – пространства, отделанного мрамором, и сейчас заканчивают восстанавливать росписи стен и потолка. В частности, художники работают над восстановлением картины Гавриила Горелова «Диана на охоте», которая украшает потолок аванзала. Но первое, что увидят будущие гости центра, станут профили Владимира Ленина и Карла Маркса в окружении росписей в помпейском стиле. По словам архитектора проекта Марии Шапченко в этом и есть задумка проекта: соединить дореволюционную роскошь и советский стиль.

- Идея реставрации в том, чтобы сохранить напластования двух эпох, мы сохраняем революционный и советский периоды, они друг с другом не спорят, мы их соединяем в единое целое, - сказала она.

Отреставрировали исторический интерьер. Фото: предоставлено "КП"

По словам архитектора Ольги Лаврентьевой, после реконструкции и Доме Радио откроется многофункциональный культурный центр.

- Здесь будет кинотеатр, театральная и танцевальные студии, фонотека – пространство, где можно будет послушать редкие записи, - кафе, две звукозаписывающие студии и зал, который можно трансформировать под любую задачу: от записи оркестра до перформанса, - рассказала архитектор. – Кроме того, здесь будет музей, посвященный Дому Радио, а еще сохранена историческая аппаратная, где до сих пор находится оборудование фирмы Николы Теслы, и оно будет доступно после реставрации. Предварительная дата открытия - лето 2027 года.

Здание, построенное на излете Российской империи, преподнесло реставраторам массу сюрпризов. Так под потолком нашли портреты троих неизвестных мужчин. Исследователи пришли к выводу, что это изображения архитектора здания Василия Косякова (уж слишком похож на другие портреты) и его братьев, которые помогали с проектом. А в старом замурованном дымоходе нашлись куски старинной лепнины, которая когда-то украшала камин в обеденном зале. Советские ремонтники не стали выбрасывать гипсовых сатиров, а спрятали их в пространстве за стеной. Еще одна находка – несколько трогательных писем, написанных во время блокады.

- Когда мы нашли и прочитали их на чердаке, у нас были мурашки по коже, настолько это было удивительно, - рассказала Мария Шапченко. – Эти письма горожане обязательно увидят в музее.

И росписи стен. Фото: предоставлено "КП".

СКАЗАНО

Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ, владеющего зданием.

- Аванзал – первое завершенное пространство Дома Радио, где нам удалось сохранить и бережно раскрыть в интерьере исторические слои разных эпох. Мы планируем завершить основные работы до конца 2026 года и начать техническую подготовку к открытию, а также формирование программы. При этом само здание, его история и архитектурная логика становятся для нас источником вдохновения и помогают осмыслять будущую роль Дома Радио как центра культуры и искусства.

СПРАВКА «КП»

Дом Радио – здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц. Изначально его построили по проекту Василия Косякова для благородного собрания. Оно открыло свои двери в 1914 году. С 1933 года здесь находилось Ленинградское радио. Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны звучали сводки Совинформбюро и голос Ольги Берггольц. В 2019 году тут открылся центр культуры и резиденция musicAeterna Теодора Курентзиса. В 2024 году началась реставрация объекта.

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