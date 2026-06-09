Платную парковку в Петербурге ждет новая реформа

Водители только привыкли к тому, что нужно платить за парковку, как придется привыкать к новым правилам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве начали обсуждать единые правила для платной парковки в стране. Петербург и Москва уже давно внедрили эту функцию, многие города-миллионники тоже начали брать деньги за стоянку в центре. В Госдуме решили, что пришло время для единой системы.

- Предлагается сделать унификацию платных парковок в регионах России. Люди перемещаются по стране, и правила должны быть понятны, - говорит председатель Комитета по транспорту ЗакСа Алексей Цивилев. - Мы хотим, чтобы не было жестких правил, как в Москве, мы хотим транслировать свой петербургский опыт, поэтому написали письмо в Госдуму, чтобы взяли нашу систему за основу.

Что все это значит на практике для конкретного водителя из Петербурга? Что может измениться: правила стоянки, оплаты или цена? По словам автоэксперта Дмитрия Попова, пока реформа платной парковки существует на уровне разговоров. Конкретная инициатива в Госдуму не внесена.

- Никакого документа, который можно обсуждать, пока просто не существует, есть заявления отдельных депутатов, - сказал Попов. - Из того, что они говорили, новое для нас - это возможность постоплаты парковки. В Петербурге такая функция пока невозможна, так как тогда не получится тарифицировать стоянку по минутам. При этом проблему с перебоями со связью это не решит. Все равно будут люди, которые что-то забудут и оплатят не ту сумму.

При этом Смольный ранее анонсировал возможность в течение суток отредактировать свою парковочную сессию. Над этой функцией сейчас работают, но она принципиально отличается от системы постоплаты. Это окно делают, чтобы избежать штрафа, если не удается оплатить стоянку в моменты ограничений связи.

- Пока жителям Петербурга не стоит волноваться, никаких новых правил парковки не существует, и дойдет ли дело до законодательной инициативы, неясно, - отметил Дмитрий Попов.

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Александра Бахмутская отметила, что город не против единых правил с другими регионами, но хочет, чтобы были учтены местные особенности.

- Трудности с оплатой парковки - самый актуальный вопрос, и единый сервис был бы полезен всем жителям страны. Причем такой сервис, который будет работать в любых условиях, - сказала Бахмутская. - Наше приложение входит в белый список, и если оплата не произошла сразу, она пройдет позже. Мы хотели бы, чтобы инициатива учитывала опыт Петербурга. Еще один нюанс: многие автомобилисты в незнакомых городах пользуются навигаторами, поэтому важна возможность оплаты парковки и через эти приложения. Еще один важный момент: Петербург, как и другие города, потратил большие деньги на развитие своих систем, и нам бы хотелось, чтобы федеральная система не монополизировала этот процесс, а дополняла региональные приложении, так как у водителей уже сложились привычки.

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